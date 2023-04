Neymar, il solito simulatore: cosa c’è dietro il pianto da 1 milione di euro

Neymar protagonista fuori dal campo, ma c’è una verità nascosta che va ben oltre il milione di euro perso giocando on line.

L’attaccante brasiliano Neymar è stato al centro della cronaca nelle ultime ore per il suo pianto in diretta. Una vicenda particolare ed il milione di euro perso da Neymar ha una spiegazione che sta facendo molto discutere.

Ci sono attaccanti che fanno parlare per i gol fatti, ed altri invece che fanno discutere per quanto accade fuori dal campo. Neymar si iscrive sempre più in questa seconda categoria, con il giocatore del PSG ormai fermo fino a fine stagione per un infortunio alla caviglia. Il calciatore, noto spesso per vicende extracalcistiche, ne ha combinata un’altra delle sue ed ha perso un milione di euro al gioco in una Live con i suoi follower.

Il calciatore è esploso in lacrime dopo questa vicenda, ma nelle ultime ore sono emersi nuovi retroscena. Di fatto, la live di Neymar, che ha giocato in diretta con i suoi follower, si può spiegare sotto un altro punto di vista.

Perso un milione, la verità dietro Neymar

L’attaccante brasiliano non trova pace, c’è un altro caso che lo coinvolge. Neymar è nel mirino della critica non solo per il gesto di aver praticamente ‘gettato al vento’ un milione di euro, ma soprattutto per averlo fatto con il suo paese, il Brasile, in evidente difficoltà economica. La realtà riguardo questa situazione è ben diversa e secondo alcune indiscrezioni il pianto e le scommesse online di Neymar sono frutto di una precisa strategia, una trovata pubblicitaria relativa alla nascita di un nuovo sito.

Il pianto in diretta si è rivelato decisamente finto, come dimostra il fatto che, Neymar, in seguito, si è anche messo a ridere prima di chiudere il collegamento on line. Come riporta Agimeg, questa è stata un’operazione di marketing. Il milione di euro in realtà non è stato perso, in quanto era il credito della stessa società che lancerà questa nuova piattaforma di scommesse sportive. ‘Neymar simulatore’, spesso si dice questo in campo e quindi non è la prima volta. Stavolta lo ha fatto fuori dal campo.

Trovata pubblicitaria per il brasiliano

Il suo entourage ai microfoni di Globo Esporte ha confermato di come Neymar non abbia avuto alcuna ripercussione economica, e nessun investimento sarebbe stato compiuto dal brasiliano. Una trovata pubblicitaria sicuramente diversa dal solito e che è riuscita.Neymar infatti ha fatto parlare di sé con questo pianto ‘da attore’, l’operazione è riuscita tanto che se n’è parlato in tutto il mondo. Un simulatore anche fuori dal terreno di gioco.