Lutto nel calcio italiano: i tifosi piangono la scomparsa di un grande atleta

L’ennesima tragedia ha colpito il mondo del calcio italiano. Ci ha lasciati a quasi 51 anni (li avrebbe compiuti a dicembre). Il calciatore ha giocato in diversi club del Sud.

Troppo spesso è capitato negli ultimi mesi di dover piangere la tragica fine di diverse figure di rilievo del mondo del calcio. L’ultimo lutto per il pallone a tinte tricolori è arrivato nelle ultime ore, con la scomparsa a soli 51 anni dell’ex portiere Domenico Cecere. Nato a Caserta il 14 dicembre del 1972, l’estremo difensore è cresciuto nel settore giovanile del Napoli trovando però spazio e maggiori fortune altrove, in una carriera longeva e da autentico girovago del calcio italiano.

Cecere ha affondato profondamente le radici nel mondo del calcio con le prime esperienze al Palermo, al Nola, alla Turris, al Bisceglie e al Pescara, arrivando poi alla prima intrigante svolta con la Fermana nel 1999, dove ha conquistato un campionato di Serie C1 all’ultima giornata, con annessa promozione.

Il viaggio continua poi in una sorta di ‘ping pong’ tra il Pescara e ancora la Fermana, con la tappa successiva che porta il nome del Messina, squadra che incontrerà anche in un’altra circostanza nella sua vita calcistica. La seconda ed ultima volta di ritorno ai giallorossi siciliani è oltre un decennio dopo, quando nel 2011 viene tesserato in Serie D, gioca 16 partite e si ritira definitivamente giocando la sua ultima gara contro il Cittanova Interpiana.

Lutto per il calcio italiano: a quasi 51 anni è scomparso Domenico Cecere

Grande protagonista tra gli anni 90′ e 2000, Cecere ha conquistato tre promozioni in Serie B col Palermo, Fermana ed Avellino. Un girovago della porta che ha lasciato un ricordo intenso e vivo della sua figura in quasi ogni sua avventura, con particolare attenzione per quelle a Messina e in Irpinia.

Purtroppo la vita di ‘Mimmo’ Cecere si è spenta il 2 Aprile scorso a causa di un infarto fulminante. A nulla è valso il pronto intervento da parte del cognato, medico, che non ha potuto salvarlo. Il tutto è avvenuto a casa dei genitori a Carinola, in provincia di Caserta, quando durante il pranzo ha accusato un malore. Una vera e propria tragedia che stronca un grande atleta appena 50enne, che negli ultimi anni era anche tornato nel mondo del calcio nelle vesti di procuratore. Non sono mancate le reazioni commosse e di cordoglio per Cecere, con il Messina in primis, che al 20′ del primo tempo della gara contro il Foggia gli ha tributato tramite il calore dello stadio cori ed un lungo applauso.