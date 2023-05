Bocciato alla Roma, nuova maglia in Italia per Belotti

Il centravanti potrebbe dire addio alla Roma a fine stagione. Per l’ex Torino si profila una storica piazza della Serie A.

Un vero peccato, alla Roma avevano creduto in lui, ma l’avventura giallorossa di Andrea Belotti potrebbe già chiudersi con l’avvento della prossima finestra di mercato. Il bomber compirà presto trent’anni, anzi a dire il vero solo nel prossimo dicembre e quindi ha ancora l’età giusta per rilanciarsi dopo una stagione dove è mancato il gol e dove spesso Andrea ha offerto prestazioni sotto tono.

In Coppa Italia ne ha fatto uno, segnandone però solo 3 nel percorso più ristretto rispetto al campionato, dell’Europa League. Il classe ’93 almeno potrebbe ritenersi assolutamente uno dei protagonisti della cavalcata, soprattutto se in finale i giallorossi battessero anche il Siviglia, alzando al cielo la coppa. Però non convince lo score del campionato, 0 reti in 29 presenze in Serie A. Roba davvero preoccupante.

Dire che dopo Albinoleffe e Palermo, e soprattutto dopo aver segnato valanghe di gol con la casacca del Torino, l’attaccante di Calcinate attendeva la sua grande occasione. Con la maglia granata, ben sette stagioni in cui Il Gallo, ha segnato 113 gol totali, tenendo conto di tutte le competizioni. Con il Toro Belotti ha offerto grandi prove ed ha conquistato poi anche la maglia della Nazionale.

Colpo Belotti: cambia maglia in Serie A

I giallorossi, che resti Mourinho o no in panchina, sembrerebbero aver già deciso di bocciarlo. Il contratto dell’attaccante scade dopo una sola stagione, con possibilità però di rinnovo per due anni, ma tutto dipende solo dalla società. A questo punto, i giallorossi potrebbero decidere di perderlo a zero e non pagargli più l’ingaggio, piuttosto che rischiare altre stagioni fallimentari e annate come queste. Se le cose staranno così, il centravanti della Roma diventerebbe a breve, un parametro zero di lusso su cui potrebbero fiondarsi diverse squadre. Stando agli ultimissimi rumors, anche il Genoa neopromosso ci starebbe pensando, ma in pole position ci sarebbe la Fiorentina.

La società viola infatti, potrebbe decidere di posizionare in rosa un’altra punta di peso oltre al brasiliano Cabral, con invece il serbo Jovic destinato alla partenza. L’ex Basilea ha firmato 7 gol in campionato e l’arrivo di un calciatore come Belotti non farebbe altro che aumentare la concorrenza per una maglia da titolare, oltre che ad assicurare nuove reti. Il Gallo, ha in effetti dimostrato già in più occasioni di poter far bene in realtà meno ambiziose ed una maglia come quella viola, difficilmente gli dispiacerebbe. La società, sembra davvero intenzionata a fare un’offerta.