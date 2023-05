Ultim’ora, il mondo dello sport è sconvolto: addio per una leggenda

Il mondo dello sport è sconvolto per la decisione della leggenda di dire addio definitivamente: l’ultim’ora che spiazza gli appassionati

Ci sono delle icone del mondo dello sport che hanno scritto la storia e hanno una fan base incredibilmente ampia. Sono quei giocatori che hanno abbandonato lo status di ‘uomini semplici’ e si sono più avvicinati a quelle di ‘superstar’ o addirittura semidei. Uno di questi è LeBron James, uno dei migliori cestisti di tutti i tempi, per anni miglior giocatore dell’NBA per distacco, ma non per le statistiche. Per la sua potenza abbinata a una straordinaria tecnica e alla percezione che gli altri hanno di lui: una macchina da guerra capace di risolvere una partita grazia a una splendida giocata dopo l’altra.

LeBron James in carriera ha vinto tutto ciò che poteva vincere e tra l’altro più di una volta con franchigie diverse. Miami, Cleveland, Los Angeles: le sue tre patrie del basket che hanno potuto godere delle sue prodezze, anche se ovviamente un posto speciale è Cleveland, casa sua, dov’è stato capace di portare l’unico titolo della storia. E poi, ovviamente, la nazionale statunitense con la quale ha vinto diverse medaglie olimpiche.

A breve potrebbe arrivare una decisione che spiazza il mondo dello sport e non solo del basket: quella del ritiro di LeBron James.

LeBron James si ritira? L’annuncio che spiazza i tifosi

E’ arrivata la definitiva sconfitta dei Los Angeles Lakers di LeBron James nei playoff della Western Conference con un netto 4-0 contro i Denver Nuggets. King James a fine stagione potrebbe ritirarsi, come riferito da un giornalista di ESPN dopo aver parlato con il giocatore nei corridoi della Crypto.com Arena. Poco prima, LeBron in conferenza stampa aveva lasciato le porte aperte per il ritiro: “Quando si parla di basket ho tante cose a cui pensare. Non lo so, vedremo cosa succederà”.

King James ha poi parlato del bilancio di questa stagione: “Non mi piace dire che quest’anno è stato un successo, perché in questa fase della carriera gioco solo per vincere titoli. La finale di Conference l’ho giocata tante volte, non è divertente non andare in finale di campionato”.

Il suo contratto con i Los Angeles Lakers scadrà l’anno prossimo e c’è l’opzione di prolungamento per un ulteriore anno. LeBron James non ha annunciato che si ritirerà, ma è rimasto criptico sull’argomento. In passato, aveva dichiarato di giocare almeno fino ai quaranta anni per giocare con contro il figlio maggiore.