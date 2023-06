Il caos è totale, salta tutto alla Juventus

Juventus, il caos è totale. La società bianconera sta muovendo i primi passi per iniziare a plasmare la formazione in vista della prossima stagione.

Ora che dalla Continassa hanno comunicato ufficialmente che Massimiliano Allegri non è mai stato in discussione e che, pertanto, sarà lui a guidare la Juventus la prossima stagione, si può dire che la Juventus abbia piantato la prima bandierina.

L’avvenuta conferma del tecnico può quindi dare avvio all’operazione rafforzamento o, quanto meno, profondo cambiamento rispetto alla stagione appena conclusasi. Il campionato, e la penalizzazione, hanno collocato la Juventus al settimo posto in classifica e ha “regalato” alla formazione di Massimiliano Allegri la partecipazione alla prossima Conference League. Riguardo a ciò occorrerà però attendere ancora qualche giorno per conoscere le reali intenzioni della UEFA nei confronti del club bianconero.

Il recentissimo passo indietro riguardo il progetto della Superlega, reso ufficiale da un nebuloso comunicato diramato dalla società bianconera, non è una garanzia certificata che il massimo organismo calcistico europeo non intenda comunque sospendere per una stagione, almeno, la Juventus da tutte le competizioni europee.

Qualora tale decisione della UEFA dovesse arrivare, è facile immaginare come nessun dirigente della società bianconera si dispererebbe oltremodo. Sarebbe infatti la penalità meno “afflittiva” da scontare in Europa e in più eliminerebbe dal calendario ufficiale degli impegni non ritenuti di primaria importanza. Il mercato però non sempre fornisce le risposte desiderate.

Se la questione-Allegri sembrerebbe essere risolta, dopo le parole del direttore generale, Maurizio Scanavino, la vicenda del direttore sportivo è ancora in alto mare. Giovanni Manna è il nuovo direttore sportivo della Juventus. Si è poi, però, sempre in attesa che giunga anche Cristiano Giuntoli. Quando l’ancora dirigente del Napoli arriverà a Torino, se arriverà, non è ancora dato sapere.

Ma in casa Juventus sono tanti i problemi da affrontare nella prossima campagna acquisti e, soprattutto, cessioni. Occorrerà infatti prima cedere per poi acquistare quei giocatori che sono stati individuati come profili idonei al nuovo corso. Un elemento è da tempo sotto osservazione.

Si tratta di Lucas Vazquez, esterno spagnolo del Real Madrid, classe 1991, per il quale la società bianconera vorrebbe presentare al club madridista un’offerta pari a 8 milioni di euro. Offerta che pertanto non è ancora arrivata a Madrid ma che, qualora arrivasse, sarebbe immediatamente rispedita al mittente. Il giocatore spagnolo, infatti, non intende lasciare il Real Madrid. Lo stesso club non sembra intenzionato, al momento, a privarsi di un giocatore in grado di ricoprire diversi ruoli.

Per quanto riguarda la fascia destra, ormai di competenza di Lucas Vazquez, è probabile che a lasciare Madrid sia Odriozola. A quanto pare i dirigenti della Juventus dovranno pertanto rivolgere le loro attenzioni altrove per cercare di coprire la fascia destra dove non è ancora certa la permanenza dell’eterno Cuadrado.