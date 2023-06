Casadei in Serie A: tradimento totale all’Inter

Cesare Casadei è pronto per tornare in Serie A ma da assoluto protagonista, andando direttamente a lottare contro l’Inter che l’ha cresciuto.

Il calciatore è stato determinante per l’Italia under 20 nel mondiale di categoria, uno dei protagonisti assoluti della competizione. Casadei punta al ritorno in Italia, può esordire in Serie A ed essere subito al centro del progetto tecnico.

I giovani italiani sono alla ribalta, la crisi dei talenti e dei fantasisti sembra essere superata, sperando di poter avere davvero in mano gli eredi di Totti e Del Piero. L’Italia under 20 ha dimostrato come c’è molta gioventù già pronta per i massimi livelli, i colpi di fantasia mostrati ne sono la prova. Tommaso Baldanzi è l’uomo più cercato dell’Empoli, mentre Cesare Casadei ha nostalgia di casa e punta a stupire la Serie A.

Il Chelsea lo aveva acquistato dai nerazzurri ma, la sovrabbondanza dei blues, spinge ora la dirigenza inglese a prestare nuovamente il ragazzo, dopo l’avventura in Championship al Reading. In questo caso, la Serie A si porta avanti e c’è un club pronto a dargli grandi responsabilità sia in campionato che nelle coppe europee.

Una big su Casadei, l’Inter è beffata

Casadei è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, solamente un anno fa stupiva con la squadra primavera. Il Chelsea ha investito sul ragazzo e ora sa di avere tra le mani un grande gioiello, dovrà solo affinarsi e mettere in mostra con coraggio quei colpi già visti al mondiale under 20. In particolare, c’è un club che punta sui giovani e pronto a dargli una maglia da titolare, l’opzione stuzzica tutte le parti in causa: Casadei alla Roma di Mourinho, sarebbe l’ideale per la sua maturazione.

Il tecnico lusitano sta guardando con attenzione il ventenne, a Trigoria possono concedere spazio a un giovane dalle idee lampanti in campo. Mourinho non guarda l’età ma il talento e quello di Casadei sembra essere puro e pronto per i giallorossi già dalle prossime settimane.

Una mossa che anticipa l’Inter, i nerazzurri avevano pensato a un ritorno del ragazzo, ma Mourinho vuole anticipare tutti ben sapendo come ci sia sempre bisogno di gente offensiva per il suo gioco. Casadei alla Roma in prestito, si discute sui dettagli e non sono poca roba. La Roma vorrebbe inserire un diritto di riscatto, i giallorossi provano a discutere anche per il futuro, anche se il Chelsea su questo sembra fare resistenza, proprio perché non vorrebbe perdere il fantasista per qualche milione di euro in più.