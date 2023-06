Via libera Juve: sostituto già trovato

Il sostituto è stato individuato: via libera per il primo rinforzo della Juventus del confermato Massimiliano Allegri

Il calciomercato assomiglia sempre di più a un gioco a incastro o, se preferite, a un domino. Una sola tessera che cambia di posizione mette in moto un meccanismo che a cascata finisce per coinvolgere anche altri club.

Ed è così che, infatti, si sblocca il mercato della Juventus nonostante l’impasse su Cristiano Giuntoli, il direttore sportivo bianconero in pectore che però fa fatica a liberarsi dal contratto che lo lega ancora per un altro anno al Napoli. L’uomo della svolta, quindi, non è Giovanni Manna, appena promosso a responsabile delle operazioni di mercato della ‘Vecchia Signora’ in attesa di passare il testimone all’attuale direttore sportivo del Napoli, bensì Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid.

Il ‘Cholo’ punta a formare una coppia di esterni bassi campioni del mondo. A Nahuel Molina, che presidia la fascia destra dei colchoneros, Simeone vorrebbe affiancare sull’out opposto il connazionale Marcos Acuña, campione del mondo con l’Albiceleste in Qatar come l’ex dell’Udinese.

Atletico Madrid, via libera a Renan Lodi: trovato il suo sostituto

Una mossa che di fatto libera Renan Lodi, che in questa stagione ha giocato in prestito nelle file del Nottingham Forest, obiettivo dei bianconeri che lo seguono da tempo. L’ingaggio dell’esterno sivigliano potrebbe, dunque, agevolare la trattativa per il trasferimento del brasiliano alla corte di Max Allegri.

Acuña è stato uno dei grandi protagonisti della stagione del Siviglia culminata nella conquista della settima Europa League nella storia del club andaluso battendo in finale, ai rigori, la Roma di José Mourinho. E’ stato titolare con tutti i tre tecnici che si sono avvicendati sulla panchina del Siviglia, da Lopetegui a Mendilibar passando per Sampaoli. Inoltre ha disputato in Europa League più match del suo diretto rivale per la fascia sinistra, il brasiliano Alex Telles.

Motivo per il quale il Siviglia, forte anche di un contratto in scadenza nel 2025, non se ne priverà facilmente sebbene il prezzo fissato per la sua cessione, 12 milioni di euro, sia abbordabile per le casse dei colchoneros. Andrea Berta, infatti, sta già lavorando all’operazione così come Simeone ha iniziato la sua opera di persuasione dell’esterno argentino.

Di certo, il ‘Cholo’ non dovrà faticare molto a convincere il connazionale a sposare il progetto ‘Atletico’. L’approdo in un club con ambizioni di vittoria in Patria e in Europa rappresenterebbe un indubbio upgrade della sua carriera. Una buona notizia anche per la Juventus visto che con l’eventuale ingaggio di Acuña avrebbe la strada spianata per Renan Lodi.