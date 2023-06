Ignazio Moser fa impallidire la Rodriguez: follia d’amore

Tutti si aspettavano che questa sarebbe stata l’estate del matrimonio tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez e invece è successo altro

Doveva essere la loro estate, questa volta non c’erano dubbi. Invece Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez ancora una volta hanno dovuto cambiare i programmi e nessuno ha capito fino in fondo i motivi della loro decisione.

Ormai sono passati sette mesi da quando l’ex ciclista e figlio d’arte le ha chiesto di diventare sua moglie, da allora il gioco più gettonato è diventato quello della data, oltre che della location, anche se il Trentino sembrava un’ottima scelta. Ma sta diventando una telenovela senza fine: tutti ne parlano, nessuno ha una risposta e loro sono bravi a mantenere il mistero. Lo ha fatto in parte di nuovo Cecilia in prima persona pubblicando una story su Instagram per promuovere una App dedicata alle nozze.

Così ha trovato anche l’occasione per parlare delle sue. “Mi fate molte domande sul mio matrimonio. Spesso mi chiedete come vanno i preparativi, perché ho spostato la data”. In realtà però ancora una volta sceglie di non rispondere, giustificandosi con il fatto che non le piace parlare in pubblico dell’organizzazione del matrimonio. Ma promette che più in là, in una linea temporale che nessuno conosce, ci racconterà tutto.

In pratica ci sta dicendo che non sono ancora maturi i tempi e per questo lei usa il futuro, sempre che non ci stiano nascondendo qualcosa. Altri tempi comunque, rispetto alla nuova crisi di febbraio, quando fonti vicinissime alla coppia preannunciavano tempi cupi.

Era arrivata la conferma che Moser aveva lasciato l’appartamento milanese nel quale viveva insieme alla Rodriguez. E così si era infilato in mezzo anche Dagospia, che di solito in questi casi non sbaglia. Era stato il primo a parlare della crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi un anno fa, lo aveva fatto con con la coppia Bruganelli-Bonolis.

Quella volta aveva parlato di rottura ipotizzando anche le cause. Un presunto tradimento da parte di Ignazio, non il primo nella loro storia, che lei avrebbe scoperto in modo del casuale. Era già successo in piena pandemia, nell’estate del 2020 quando passarono il mese di agosto separati anche se in realtà entrambi erano in vacanza sulle spiagge della Sardegna. Anche in quell’occasione l’ipotesi più plausibile era quella di un cedimento da parte di Ignazio.

I due ragazzi però, una volta tornati insieme, avevano preferito non spiegare i motivi della rottura. Come hanno fatto anche quest’anno. Ci basti sapere che qualche giorno fa sono stati al mare e Ignazio ha fatto le prove di quello che succederà. Come nelle migliori favole ha preso in braccio la sua amata sulla spiaggia e l’ha portata fino in acqua, tuffandosi con lei. E come sottofondo musicale hanno scelto una romantica canzone di Carla Bruni. Per ora i fan si devono accontentare di questo, tanto basta.