Il bomber lascia la Serie A per il Manchester United: colpo a sorpresa

L’attaccante sembra convinto di lasciare il campionato italiano: Manchester United convinto della riuscita della trattativa

Archiviata la stagione con la Champions League con la conquista del Manchester City nella notte di Istanbul, ora il calciomercato diventerà sempre più protagonista nella narrazione calcistica.

Molti club intendono migliorarsi, altri invece non vogliono perdere i loro gioielli indiscussi attirati dalle sirene che provengono perlopiù dalla Premier League. E in tal senso, uno dei club maggiormente interessati a molti calciatori della Serie A sembra essere il Manchester United.

Il club allenato da Erik Ten Hag vuole diventare di nuovo protagonista, in patria e in Europa. Per farlo dovrà mettere mano al portafoglio per tentare di strappare un attaccante di altissimo livello che possa portare un salto di qualità al club. Uno di questi potrebbe provenire dal nostro campionato e rappresenta un nome a sorpresa.

Manchester United: tutto su Hojlund, è la prima scelta

Si tratta proprio di Rasmus Hojlund, giovane attaccante classe 2003. In totale ha messo a segno nove reti in Serie A, ma non è dai numeri che si percepisce il talento del danese: Hojlund è un attaccante moderno, rapido e bravissimo ad attaccare la profondità e di sicuro ha dei margini di miglioramento pazzeschi. Alcuni lo paragonano addirittura ad Haaland anche se le origini nordiche e il cognome sono forse le principali somiglianze tra i due.

In Inghilterra lo hanno osservato sin dall’inizio e ora sembra giunto il momento di proporre una trattativa con la Dea. Il Manchester United non vuole perdere ulteriore tempo e, dopo aver messo gli occhi su Kim Min Jae del Napoli, intende subito mettere le mani sul classe 2003 di Copenaghen.

Stando a quanto riporta il Times, il club di Manchester avrebbe perso le speranze per acquistare Victor Osimhen dal Napoli (150 milioni sono troppi persino per i Red Devils) e Harry Kane dal Tottenham, calciatore che Daniel Levy (patron degli Spurs) non intende cedere a una rivale inglese.

Ed ecco che quindi torna di moda il nome del ragazzo in forza all’Atalanta. Questa volta tuttavia non si tratta di un mero sondaggio, ma si punta a fare sul serio. La Dea chiede almeno 50-60 milioni di euro, il Manchester United non avrebbe problemi ad accontentare le richieste della controparte e potrebbe giocare la carta affascinante della Champions League, una competizione che il ragazzo intende giocare assolutamente per misurarsi con i migliori interpreti d’Europa.