La Juve ha dato l’ok: primo addio ai bianconeri

La Juve lavora già in vista della prossima stagione: una delle pedine bianconere sembra destinata a cambiare aria.

La Juve ha finalmente messo un punto ad una delle stagioni più difficili della sua storia. La penalizzazione di 10 punti inflitta dalla Corte Federale d’Appello (rimodulata rispetto all’iniziale -15) in seguito al caso plusvalenze ha costretto i bianconeri a scivolare fino al settimo posto, perdendo così la possibilità di accedere alla prossima Champions League.

La Vecchia Signora deve quindi accontentarsi della Conference League, sempre se la UEFA non deciderà di intervenire escludendo la Juve dalle competizioni europee dopo le vicende extra campo. Intanto la società lavora al mercato, cercando di capire chi potrà essere utile o meno alla rosa bianconera.

Tra le poche note liete di questa stagione travagliata per i colori bianconeri c’è sicuramente il lancio in prima squadra e spesso anche nell’undici titolare di molti giovani della ‘cantera’. Nicolò Fagioli e Fabio Miretti hanno collezionato molte presenze da titolari e nel corso dell’anno Allegri ha dato spazio anche a Matias Soulè e Samuel Iling-Junior. Appare probabile una loro permanenza stabile nella rosa bianconera.

La Juve programma l’addio: un club sul talentino

Per qualche partita si è visto anche Enzo Barrenechea, 22enne argentino che ha disputato in tutto cinque gare con la Juve in questa stagione. Il centrocampista ha fatto vedere buone cose ma ovviamente necessita di giocare con maggiore continuità.

Per questo la Juve sta pensando di girarlo in prestito, come già fatto con Fagioli (che ha vinto da protagonista un campionato di Serie B con la Cremonese) e Rovella, che ha disputato un’ottima stagione a Monza e che è destinato a rientrare a Torino. La squadra torinese crede nelle potenzialità di Barrenechea ma vorrebbe fargli fare le ossa in qualche club di Serie A.

Tra le principali pretendenti ci sono le neopromosse, specialmente il Genoa, appena tornato nella massima serie dopo un solo anno di purgatorio. Il Grifone ha chiesto informazioni alla Juve per il centrocampista argentino, che in Liguria troverebbe l’ambiente ideale per crescere e affermarsi.

I rapporti tra Juve e Genoa sono molto buoni e lo dimostrano i tanti affari messi a segno in passato. Basti pensare a Sturaro, Mandragora, Portanova e molti altri. L’impressione degli esperti di calciomercato è che la trattativa per girare Barrenechea in prestito al Genoa avrà un esito positivo.