Calciomercato Juve: soffiato al Napoli, arriva il colpo

Il Napoli ha messo in luce tutti i propri gioielli dopo una cavalcata entusiasmante culminata con lo Scudetto: lo soffiano i bianconeri, l’assalto

Il Napoli vuole continuare il percorso di crescita dopo la conquista a sorpresa dello Scudetto. Luciano Spalletti ha già salutato tutti con il presidente Aurelio De Laurentiis pronto ad annunciare il nuovo allenatore già a partire dalle prossime ore.

Una stagione indimenticabile per gli azzurri, che cercheranno di trattenere tutti i migliori talenti. Da Osimhen a Kvaratskhelia passando per i vari Kim e Simeone: De Laurentiis proverà in tutti i modi a respingere gli assalti decisivi delle big d’Europa. Il calciomercato sta regalando le prime indiscrezioni di calciomercato, ma il mese di giugno sarà decisivo per avere già una rosa completa per i primi giorni di ritiro a Dimaro.

Attenzione sempre alla Juventus, che intende rivoluzionare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Il club bianconero cercherà così di avere la meglio provando anche a soffiare gli obiettivi di mercato al Napoli. L’ennesimo duello a distanza tra le big della Serie A, che continueranno a rendere avvincente la prossima stagione programmando il futuro con basi solide.

Calciomercato Juventus, l’obiettivo per la difesa: lo soffia al Napoli

Novità importanti sul fronte calciomercato per le big della Serie A, sempre molto interessate ai migliori calciatori in circolazione. Saranno settimane importanti per rivoluzionare la rosa in vista della prossima stagione. Tutto dipenderà dalle cessioni che ci saranno in casa bianconera con spunti davvero interessanti.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, la Juventus potrebbe pensare ad un nuovo innesto di spessore nel reparto difensivo. Il club bianconero potrebbe avere la meglio per Pau Torres, già nel mirino del Napoli da settimane. Il centrale di piede mancino del Villarreal sarebbe il sostituto ideale di Kim, se il coreano dovesse volare in Premier League. Il club spagnolo aspetterà fino alla fine una proposta importante per il nazionale spagnolo, pronto a fare le valigie per una nuova avventura avvincente anche in Serie A.

Ancora un duello a distanza tra Juventus e Napoli per nuovi acquisti di qualità assoluta. In caso di partenza del brasiliano Alex Sandro, la società bianconera potrebbe così sferrare l’assalto decisivo per rinforzare il reparto arretrato con un elemento di spessore. Una voglia incredibile di voltare pagina dopo stagioni deludenti al massimo e senza la conquista di trofei.