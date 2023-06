Icardi torna in serie A: ecco la nuova squadra

Il ritorno di Mauro Icardi in Serie A è più che possibile e infatti una big ha già avanzato i contatti ed è in pole position

La carriera di Mauro Icardi si è completamente rilanciata dopo questa stagione vissuta con la maglia del Galatasaray. Per Maurito, ventisei presenze stagionali con ventitré gol e otto assist. Numeri che fanno pensare ai vecchi tempi, quando con la maglia dell’Inter faceva tremare le difese e i portieri avversari.

La vittoria del campionato ha permesso al centravanti argentino di diventare un pezzo pregiato della prossima sessione di mercato estiva. E’ in prestito al club turco, che cercherà di acquistarlo a titolo definitivo dal PSG con il quale ha ancora un anno di contratto.

Icardi negli ultimi anni si è messo in mostra per i problemi che ha avuto nello spogliatoio del PSG, che lo hanno fatto finire ai margini della squadra. Il suo futuro potrebbe essere in Serie A, un campionato dove ha fatto benissimo sia con la maglia della Sampdoria, sia con quella dell’Inter. Ma è un’altra la big che potrebbe acquistarlo: si parla tantissimo, infatti, della possibilità di andare alla Roma. I giallorossi cercano rinforzi per la prossima stagione, vogliono tornare in Champions League con Mourinho e creare una rosa di alto livello capace di competere su più fronti.

Roma in pole position per Icardi: la situazione

Secondo quanto riferito da ‘TyCSports.com’, la Roma è in pole position per acquistare Mauro Icardi. Il centravanti argentino tornerà al PSG, ma non per restarci. Il club giallorosso cerca un sostituto di Tammy Abraham, dopo il grave infortunio subito al ginocchio, e ha individuato in Maurito il giocatore ideale sul quale basare l’attacco della prossima stagione. L’offerta che la Roma intende presentare è sugli otto milioni di euro, con il centravanti argentino che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024.

Un nuovo prestito è, dunque, molto complicato. Perché Icardi dovrebbe prima rinnovare con il PSG e poi partire per Roma. Uno scenario che tutte le parti in causa vogliono evitare. L’argentino si muoverà solo a titolo definitivo, vuole un nuovo progetto dopo aver compiuto trent’anni lo scorso 19 febbraio e Roma è la piazza giusta per tornare a segnare e imporsi di nuovo in un campionato top.

Inoltre, formerebbe una coppia straordinaria con un altro argentino, Paulo Dybala, e insieme potrebbero puntare alla vittoria dell’Europa League, soltanto sfiorata qualche giorno fa nella finale di Budapest col Siviglia.