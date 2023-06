90 milioni più Maguire: offerta choc al Milan

L’ultima suggestione di mercato, per il Milan, arriva direttamente da Manchester: offerta folle per la stella

La situazione, in casa Milan, è a dir poco delicata. Sono giorni particolari quelli vissuti in via Aldo Rossi, dopo la controversa – e criticatissima da ogni fronte – decisione di Gerry Cardinale di licenziare Maldini e Massara.

Il calciomercato rossonero prenderà strade diverse da quelle evidentemente dettate dai due che, un anno fa, erano tra i fautori del 19esimo scudetto della storia del Milan. Il calcio non si ferma e così anche il ‘Diavolo’ deve andare avanti, con le idee che proprio in ottica mercato rischiano di essere azzerate. Si è parlato a lungo di un doppio affare già concluso da Maldini e che adesso potrebbe clamorosamente sfumare. Loftus-Cheek e Kamada, due nomi su cui l’ex dirigenza aveva intenzione di puntare forte, rischiano di approdare altrove.

Da zero o quasi ma si dovrà ripartire e ci saranno circa due mesi e mezzo per mettere ordine e consegnare a Pioli una rosa all’altezza delle aspettative. In attacco l’addio di Ibrahimovic peserà, soprattutto in ottica spogliatoio. Lo svedese, che si è appena ritirato a 41 anni dal calcio giocato, era ormai un leader tra le mura di Milanello mentre in campo ha fatto fatica visti i continui gravi infortuni. Divock Origi, giunto a zero un anno fa, ha deluso su ogni fronte e con ogni probabilità partirà: al pari di uno tra Messias – favorito – o Saelemaekers.

Ma le scelte rossonere potrebbero essere influenzate da uno dei top club europei come il Manchester United, destinato a fare la voce grossa durante l’estate. Perchè i ‘Red Devils’ potrebbero pensare ad una proposta importantissima da recapitare nella sede milanista: sul piatto Harry Maguire e non solo.

Offerta da capogiro, non solo Maguire per Pioli

Una suggestione che, viste le esigenze del club di Manchester, potrebbe clamorosamente prendere corpo nelle prossime settimane. Perchè dall’Old Trafford sono stufi del difensore inglese che ormai, da mesi, è stato scaricato pure dalla tifoseria. Il 30enne di Sheffield potrebbe essere parte di una clamorosa offerta per Rafael Leao.

Nonostante il rinnovo firmato da poche settimane fino al 30 giugno 2028, il portoghese torna prepotentemente al centro dei desideri dello United. L’ex Lille, subito dopo il licenziamento di Maldini, ha mostrato via social le sue enormi perplessità oltre a ‘schierarsi’ in favore della leggenda milanista. Questi fattori, comuni ad altri big nella rosa di Pioli, potrebbero anche finire per incidere.

Ma ciò che conterà sarà l’eventuale proposta cash che, da Manchester, verrebbe pensata al fianco del cartellino di Maguire. 90-100 milioni di euro più l’ex difensore del Leicester. La risposta del Milan, però, sarebbe categorica: ‘no grazie’. Leao non si muoverà, almeno non a certe condizioni che verrebbero ritenute assolutamente insufficienti da Gerry Cardinale.