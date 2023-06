Morata in Serie A, tutto fatto per il ritorno: beffa per il Milan

Dopo che le voci si sono rincorse per anni, adesso sembra davvero tutto pronto: Alvaro Morata è pronto a tornare in Serie A. Il bomber spagnolo era seguito da tempo dal Milan, che però stavolta viene beffato da un altro club italiano che è pronto a chiudere.

Non è passato certamente inosservato il suo passaggio in Italia, dal momento che con la maglia della Juventus ha lasciato il segno. Notevole non tanto la quantità di reti messe a segno, quanto la sua capacità di incidere spesso nelle partite decisive. Come avvenuto in particolar modo in UEFA Champions League. Adesso è fatta per il ritorno in Serie A, anche in maniera del tutto inaspettata, dal momento che questa operazione ha il retrogusto di beffa tanto per i bianconeri quanto per il Milan. Andiamo a vedere di che cosa si tratta e cosa è accaduto nel dettaglio.

Lo spagnolo torna in Serie A

Con la maglia dell’Atletico Madrid quest’anno Morata è stato spesso incisivo, soprattutto viste le difficoltà offensive degli spagnolo, spesso aggrappato alle sole intuizioni di Antoine Griezmann. Per lui complessivamente sono arrivati 15 gol in 45 partite tenendo conto di tutte le competizioni. Un buon bottino per un centravanti estremamente utile in termini di manovra ma che non ha mai avuto numeri stellari.

La Roma ha il compito di sostituire, di fatto, Abraham. L’infortunio dell’inglese è stata una vera batosta. Doveva, infatti, essere ceduto e con il ricavato andava preso il suo erede. Ora l’obiettivo resta lo stesso ma con meno fondi a disposizione. Si cercano, dunque, affari a basso costo. Icardi, a quanto pare, non è entusiasta della soluzione romanista, che dunque è pronta a virare proprio su Alvaro Morata. A riferire la notizia è “Leggo” oggi in edicola.

Morata alla Roma

L’ex Chelsea e Juventus, tra le altre, ha già lavorato con José Mourinho, che sembra destinato a restare alla Roma. E’ successo nella stagione 2012-2013, quando il bomber era un giovane in rampa di lancio. Per lui due reti in dodici presenze in Liga. Chissà che non possano tornare ad abbracciarsi adesso, con il popolo giallorosso alle sue spalle. Ed a formare una coppia d’attacco da urlo con un suo grande amico come Paulo Dybala.