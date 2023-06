L’Inter rovina De Zerbi: salta lo scambio

L’Inter entra sempre più nel clima della Premier, disturbando ora anche De Zerbi e il suo Brighton con un intreccio in favore dei nerazzurri.

Manca poco alla finale di Champions League per l’Inter ma si dovrà pensare anche al calciomercato. Le prime mosse portano a vanificare il progetto di Roberto De Zerbi, che puntava su calciatori ora in mano proprio ai nerazzurri.

La stagione si è quasi conclusa e si pensa già a come rinforzarsi per la prossima competizione europea. Nel caso del Brighton di De Zerbi è l’esordio assoluto nelle coppe, un esordio che rischia di partire con il piede sbagliato. Il tutto per via di un intreccio di mercato che porta ora l’Inter protagonista, Beppe Marotta si sta muovendo in largo anticipo.

La Premier League è appetibile, ci sono tante occasioni e molti top player che stanno lasciando l’Inghilterra, al prezzo giusto c’è un affare importante da chiudere per i nerazzurri. Inzaghi ha dato l’ok, il collega De Zerbi è beffato in dirittura d’arrivo. I nerazzurri sono pronti al blitz, in particolare dopo la finale di Champions League ci saranno nuovi incontri per cercare di chiudere in definitiva l’affare.

Inter, il colpo è soffiato a De Zerbi

Come riporta Football Insider, l’Inter si è inserita prepotentemente su un calciatore in Premier, facendo saltare ogni mossa interna che lo avrebbe consegnato a De Zerbi. Un affare di peso, proprio perché Marotta punta dritto al Chelsea, Chalobah arriverà all’Inter, il difensore sta superando tutti in corsa. L’inglese classe 1999 è diventato ora un obiettivo primario per la difesa, la sovrabbondanza dei blues per la prossima stagione spinge a cessioni copiose, anche a buon prezzo.

Non ci sono problemi di scadenza con il Chelsea dopo il rinnovo sino al 2028, la sua quotazione è di 22 milioni di euro e può essere un colpo fattibile, proprio perché lo stesso difensore preferirebbe l’Inter e non il Brighton. In questo caso, facendo saltare lo scambio già fissato, Moises Caicedo non passerebbe al Chelsea, ma dovrebbe trovare un’altra squadra in Premier, dove comunque non mancano di certo le pretendenti per averlo.

De Zerbi puntava molto su Chalobah per il mercato, ma dovrà trovare qualche altra alternativa per l’Europa. Non è escluso come possa bussare proprio in Serie A e magari all’Inter, c’è qualche calciatore che potrebbe essere rivitalizzato dal tecnico italiano come Correa e Gosens, o puntare direttamente su qualche giovane nerazzurro. La mossa dell’Inter per ora spiazza tutti, sarà una lunga estate ricca di colpi di scena.