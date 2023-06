Scambio pazzesco: l’asse Juve-Lazio si fa bollente

Si avvicina un possibile scambio di calciomercato che vede come protagoniste Lazio e Juventus pronte ad accendere le trattative.

Juventus e Lazio sono al lavoro per cercare di sistemare le proprie rose in vista della prossima stagione ed il mercato dei due club si sta accendendo.

I bianconeri sono pronti ad una vera e propria rivoluzione in vista dell’estate con diversi cambi sia in campo che dal punto di vista dirigenziale. La Juventus infatti potrebbe salutare molti giocatori che sono stati protagonisti nell’ultima annata con la dirigenza che sta facendo le valutazioni in queste ultime ore. Una decisione dei bianconeri potrebbe cambiare in maniera netta anche quello che è il mercato della Lazio, intenta a costruire una squadra in grado di competere su due fronti.

La decisione della Juventus sul futuro di Milik influenzerà il calciomercato della Lazio. Maurizio Sarri vorrebbe il centravanti polacco nella capitale avendolo già avuto a disposizione durante la sua avventura a Napoli.

Calciomercato Lazio, lo scambio che vede protagonista la Juventus

Nel caso in cui la Juventus decidesse di non trattenere Milik in vista della prossima stagione il giocatore farà ritorno al Marsiglia ma solo momentaneamente. La Lazio potrebbe quindi parlare con il club francese andando a mettere sul piatto il cartellino di Luis Alberto per convincere la squadra transalpina a lasciarlo partire. Uno scambio che porterebbe anche un conguaglio economico al club di Lotito che perderebbe di fatto uno degli artefici dell’ottima stagione appena conclusa.

Maurizio Sarri sa bene però che la Lazio ha bisogno di un nuovo centravanti oltre a Ciro Immobile con l’attaccante della nazionale italiana che è stato spesso fuori per infortunio durante l’ultima annata. La qualificazione in Champions League poi, impone alla Lazio di migliorare la propria rosa per essere competitiva su due fronti. L’assenza di Immobile durante la stagione appena conclusa si è spesso fatta sentire in casa biancoceleste e Sarri ha chiesto alla dirigenza rinforzi.

Per quello che riguarda la Juventus invece, si attende di conoscere il nome del prossimo direttore sportivo per essere certi dei movimenti da fare in ottica mercato. Non c’è solamente Milik in dubbio in casa bianconera. Per quello che riguarda l’attacco infatti, anche Vlahovic potrebbe dire addio alla Juventus durante la prossima estate. Sul giocatore serbo c’è l’interesse di diverse squadre di Premier League, così come Chiesa che è finito nel mirino del Liverpool.