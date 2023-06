Calciomercato Juve: offerta monstre da 100 milioni

La Juventus vuole ripartire alla grande in ottica futura, ma attenzione alle proposte choc: offerta da 100 milioni

Tutto cambia improvvisamente. Il club bianconero è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri: un momento decisivo per programmare la prossima stagione. C’è tanto lavoro da fare dopo le deludenti annate senza trofei: l’obiettivo resta quello di tornare a collezionare successi decisivi per il prosieguo della storia centenaria.

Tante operazioni sul tavolo tra entrate ed uscite in casa Juventus. Da Vlahovic e Chiesa: le big d’Europa e d’Italia potrebbero così avere la meglio per sorprendere il club bianconero, sempre a rischio squalifica dalle coppe europee. Al momento non ci sono novità interessanti sul futuro dei top player in rosa, ma la situazione va aggiornata giorno dopo giorno con possibili colpi di scena.

L’attaccante serbo della Juventus è pronto a fare le valigie per ritornare a segnare gol a grappoli come ai tempi della Fiorentina. Così come l’esterno della Nazionale italiana che non sembra essere più felice in maglia bianconera. Indizi di calciomercato decisivi che portano anche alla scelta difficile dell’allenatore Massimiliano Allegri, pronto a stupire tutti.

Calciomercato Juventus, offerta da urlo per Massimiliano Allegri

Da monitorare attentamente il suo futuro nelle prossime ore. L’allenatore livornese è ancora in bilico con tante proposte sul tavolo: potrebbe arrivare subito l’addio per una proposta importante.

Nelle ultime ore è tornato a parlare il giornalista Luca Momblano, sempre molto vicino alle dinamiche bianconere: Massimiliano Allegri avrebbe ricevuto un’offerta importante dall’Arabia Saudita molto più alta rispetto alla prima proposta. Per l’allenatore livornese sarebbe pronto un contratto triennale per 30 milioni di euro a stagione più il bonus di 10 milioni alla firma.

L’allenatore della Juventus incasserebbe in totale ben 100 milioni di euro cambiando completamente stile di vita per sposare un nuovo progetto interessante. Negli ultimi giorni ci sarebbe stato un incontro decisivo a Montecarlo, ma al momento non si conosce la sua risposta. Scanavino l’ha riconfermato nei giorni scorsi con una lunga intervista a Sky Sport, ma ora potrebbe arrivare il colpo di scena.

L’Arabia Saudita resta un mondo tutto da scoprire con Cristiano Ronaldo e Benzema che hanno già optato per questa scelta a sorpresa. A breve tanti big seguiranno i due campioni del calcio internazionale. Anche Neymar sarebbe pronto ad accettare una proposta importante per lasciare definitivamente il Psg dopo l’addio di Messi volato in Mls.