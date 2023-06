Juventus abbattuta dalla marea rossa

Il club bianconero trova un altro ostacolo nel possibile svolgimento della trattativa: irrompe la big britannica

Fuori dalla Champions. Fuori dall’Europa League. E forse, se la UEFA dovesse decidere di usare il pugno duro escludendo il club dalle competizioni continentali per uno o più anni, addirittura fuori dalla Conference League.

La prossima stagione della Juve non sarà insomma all’insegna delle magiche notti europee, considerando anche l’indubbio poco appeal che potrebbe avere la Conference su un club abituato da oltre 10 anni a disputare la Champions. L’ambizione della Vecchia Signora però, resta immutata. Quando ti chiami Juve, e soprattutto quando non vinci nulla da oltre due anni, la voglia di rialzarsi è tanta. Anche con un bilancio sanguinante. Anche con la probabile rinuncia a qualche big. Anche con delle prospettive mai così fosche dall’epoca dell’immediato post Calciopoli.

La proprietà bianconera sta tentando di trovare la giusta chiave di volta per ripartire di slancio senza compromettere le finanze. Con delle operazioni di mercato mirate ed intellgenti, a prescindere dal fatto che arrivi o meno Cristiano Giuntoli dal Napoli. Ecco che allora la partenza di un big, già in qualche modo preventivata, potrebbe essere sfruttata per dare una svolta alla propria linea mediana. Ma c’è un ostacolo che si frappone al disegno dei bianconeri.

I Red Devils sulla strada della Juve: arriva la conferma

Nel complicato, ma affatto impossibile, affare che potrebbe portare Dusan Vlahovic alla corte del Bayern Monaco, il nome di Leon Goretzka riecheggia nei contatti tra il club bianconero e quello bavarese. Vero è che la Juve ha sempre sostenuto di prendere in considerazione solo offerte cash per i suoi big, ma una contropartita come quella del vigoroso centrocampista teutonico non era mai stata proposta.

Il calciatore piace eccome allo staff tecnico piemontese, che potrebbe accettare un’offerta mista comprendente ovviamente una parte di cash. Peccato che il 26enne, che tra l’altro non ha mai mostrato grandi intenzioni di lasciare la Germania, è ambìto da un’altra big europea. Che sembra davvero fare sul serio.

Secondo quanto riferito dal giornalista di Sky Sport De Florian Plettenberg, il Manchester United ha messo gli occhi sul tedesco. Nel dubbio che effettivamente venga concluso il colpo Declan Rice dal West Ham – gli Hammers hanno già detto chiaramente che la vittoriosa finale di Conference League è stata l’ultima partita del centrocampista inglese.

I Red Devils sondano con decisione anche la pista Goretzka. Tra le altre cose non incompatibile con l’eventuale arrivo di Rice. La Juve trema: le credenziali avanzate dal club britannico potrebbero convincere il Bayern a cedere unilateralmente il suo giocatore.