Inter, via 2-3 elementi in mediana: cambia il centrocampo

L’Inter guarda con attenzione al mercato in uscita. Ecco quali movimenti potrebbero coinvolgere i nerazzurri.

Archiviata la finale di Champions League, anche la stagione dell’Inter si è conclusa. Dopo la sconfitta contro il City, i nerazzurri sono totalmente concentrati sul calciomercato dove si trovano a dover fare i conti in primis con il mercato in uscita. In particolar modo per quanto riguarda il reparto di centrocampo che potrebbe ritrovarsi ad essere quello maggiormente soggetto a cambiamenti.

In casa nerazzurra sono al momento tre i profili maggiormente indiziati per dire addio. Su due di questi le probabilità sono abbastanza alte, mentre in un altro caso la società vorrebbe trattenere il calciatore. Chi è sicuro di lasciare è in primis Gagliardini il cui contratto in scadenza non verrà rinnovato. Per il centrocampista ex Atalanta si aprono quindi, dopo sette stagioni a Milano, le porte del parametro zero.

Oltre Gagliardini anche Asslani è quasi certo di partire. La sua però non sarà una cessione definitiva, ma in prestito. L’ex Empoli non ha pienamente convinto in questa stagione e la dirigenza pensa che mandarlo in prestito per poter giocare con maggior continuità possa solo fargli bene. Il terzo addio, quello su cui però la società sta facendo maggiori valutazioni, è Brozovic. In questo caso però si tratterebbe di un’addio dettato da un’offerta irrinunciabile. Se arriva allora in casa Inter sono pronti a valutare un suo addio.

Inter, tre addii e tre acquisti

A questo punto l’Inter rischia seriamente di rimanere con un centrocampo contato comporto solo da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Naturalmente questo comporterebbe un intervento anche in entrata. Nel gioco delle coppie infatti ci vorrebbe un sostituto per ognuno di questi tre calciatori.

Di certo un innesto per far rifiatare Mkhitaryan è d’obbligo. L’armeno garantisce qualità, ma, per ragione anagrafiche, non moltissimo fiato. Uno dei sogni a centrocampo è Frattesi, ma la concorrenza è altissima e l’Inter dovrà valutare attentamente se fare questo investimento.

Infine uno spiraglio potrebbe aprirsi proprio dalla cessione di Brozovic. Qualora l’Inter decidesse di sedersi al tavolo con il Barcellona in quel caso nella trattativa potrebbe rientrare anche Kessie. Si tratterebbe di un scambio, molto probabilmente accompagnato da un conguaglio a favore dei nerazzurri, che, visti i trascorsi al Milan del calciatore, già inizia a far discutere. Sebbene siamo ancora nel campo delle ipotesi.