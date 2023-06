Inter, Zhang vende dopo la finale: il magnate esce allo scoperto

In casa Inter, dopo la sconfitta dolorosa di ieri in finale contro il Manchester City in UEFA Champions League, è già tempo di futuro. In tal senso arriva la svolta relativa alla possibile cessione della società: il magnate e possibile nuovo proprietario è uscito allo scoperto.

Dopo una stagione così ricca di impegni, di partite, di delusioni ed anche di fortissime emozioni, adesso è tempo per l’Inter, squadra e tifosi, di leccarsi le ferite e di rimettere insieme le istantanee più belle di una annata comunque da ricordare. Chiusa con due titoli (Coppa Italia e Supercoppa), una finale di UEFA Champions League ed un piazzamento tra le prime quattro della classe in Serie A. C’è da scrivere, però, anche il futuro societario e da questo punto di vista arriva una svolta a sorpresa dopo la sconfitta di ieri. Il magnate, in tal senso, è uscito allo scoperto.

Inter, Zhang pronto a cedere

Non c’è un attimo di tregua per l’Inter. La serata di ieri ha lasciato in maniera del tutto inevitabile delle conseguenze nel cuore tanto dei tifosi quanto della squadra. E’ stata una partita quasi eroica, ma alla fine a spuntarla è stato il Manchester City grazie alla botta di Rodri. Qualcosa si muove anche in termini societari ed andiamo a vedere di che cosa si tratta.

Steven Zhang, infatti, complice la volontà da parte del governo cinese di limitare gli investimenti nel calcio, si trova in difficoltà economiche. A risentirne è anche il club, limitato certamente adesso in termini finanziari ed economici. Per questo motivo da tempo si è fatta strada l’ipotesi di una cessione del club ed in tal senso non mancano di certo potenziali acquirenti. Uno dei profili più chiacchierati è senza ombra di dubbio quello di Thomas Zilliacus.

Zilliacus compra il club

L’imprenditore finlandese ha più volte ammesso di essersi legato all’Inter seguendolo nelle sue imprese europee. Come è normale che sia, ha seguito anche la finale di ieri sera ed ha confermato ancora una volta il suo gradimento per la squadra e questo club. Questo, infatti, il suo commento alla gara di ieri: “Se la finale fosse stata un incontro di pugilato, l’Inter ai punti l’avrebbe spuntata. […] Prestazione fantastica da parte dell’Inter”.