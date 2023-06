Lascia la Juve per 35 milioni: è il primo colpo di mercato del Liverpool

Il Liverpool ha deciso: sono pronti ben 35 milioni per strappare il calciatore alla Juventus. I bianconeri ci stanno seriamente pensando.

La Premier League si è conclusa con un altro trionfo del Manchester City, il terzo consecutivo e il quinto se consideriamo gli ultimi sei campionati. Solo il Liverpool è riuscito ad interrompere il monologo Citizens, con il titolo del 2019/20, il primo da quando la First Division ha cambiato nome in Premier League.

I Reds però non ci tengono assolutamente a far si che quella vittoria sia un unicum. Anzi, sono pronti a dare battaglia il prossimo anno per conquistare il trofeo di campioni d’Inghilterra. Quest’anno la stagione ha visto il Liverpool praticamente mai lottare per il vertice, anche se la qualificazione in Champions League rende certamente non negativo il bilancio complessivo dell’annata.

La dirigenza Reds è però pronta ad investire pesantemente sul mercato, per portare a casa colpi che possano ribaltare le gerarchie della Premier League. Uno di questi potrebbe essere, stando a quanto si legge sul Corriere dello Sport, Federico Chiesa. Su di lui ci sono anche Manchester United e Newcastle, ma il Liverpool sarebbe pronto, per chiudere la questione, a mettere sul piatto 35 milioni di euro.

Juventus, pronta la cessione di un big: sarà Chiesa?

In casa Juventus, con la mancata qualificazione in Champions League, una cessione di un big potrebbe essere d’obbligo. I due calciatori maggiormente indiziati sono Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Entrambi non hanno mai trovato il giusto feeling con il tecnico Massimiliano Allegri. Fino a qualche giorno fa sembrava il serbo il maggior indiziato ad andare via, visto il maggior mercato attorno al suo nome. Comunque vada il mercato del club bianconero sarà molto turbolento.

Adesso invece le cose potrebbero cambiare. Anche Chiesa sta suscitando diverso interesse. Come visto squadre come il Liverpool sono pronte a mettere sul tavolo 35 milioni per portarselo a casa. Il vantaggio di una cessione di Chiesa risiederebbe inoltre nel fatto che il calciatore è alla Juventus da più tempo e il suo contratto è stato già ammortizzato.

Una sua cessione rappresenterebbe quindi una plusvalenza maggiore rispetto a quella di Vlahovic, arrivato dopo e con il cartellino non ancora ammortizzato. Quello che sembrerebbe escluso al momento è una doppia cessione. Difficilmente la Juventus si priverebbe di entrambi i suoi principali attaccanti in vita della prossima stagione sportiva.