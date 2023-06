Matteo Berrettini, che intesa con Melissa: il retroscena sul red carpet

Berrettini e Melissa Satta sono sempre più affiatati: lo dimostra un incredibile retroscena sul red carpet.

La coppia più chiacchierata, discussa e anche criticata del 2023 dimostra ancora una volta una sintonia pazzesca. Matteo Berrettini e Melissa Satta non si nascondono più. Al di là di ogni cattiveria gratuita detta sul loro conto, i due oggi sono più affiatati che mai e non perdono occasione per dimostrarlo. Lo hanno mostrato su un prestigioso red carpet, mostrando un feeling invidiabile, come svelato in un curioso retroscena che mette a tacere i rumors più maligni sul loro conto.

D’altronde che i due facessero sul serio ce n’eravamo accorti. Chiusa la sua storica relazione con la tennista Ajla Tomljanovic, il bel Matteo si è tuffato con grande passione in una nuova storia d’amore con una delle donne più amate e desiderate d’Italia. Melissa Satta, classe 1986 (dieci anni più grande di lui), è riuscito a fargli perdere la testa e a rubargli il cuore, con la sua avvenenza sicuramente, ma anche con la sua personalità, la sua intelligenza e quel carattere forte che più ha impressionato l’atleta romano.

Così, nonostante le critiche di alcuni tifosi del tennista, i due hanno iniziato una splendida storia, purtroppo coincisa con un calo nei risultati per l’ex numero uno d’Italia. Una casualità, questo è certo. Berrettini non si fa distrarre dal gossip, pensa soprattutto al campo ed è pronto a prendersi le sue rivincite già da questo giugno, quando tornerà a giocare sull’amata erba dopo uno stop di oltre due mesi. Un periodo di pausa per infortunio in cui ha potuto però godersi l’amore, come dimostrato proprio da un recente red carpet, il primo di coppia.

Berrettini e Melissa Satta, l’amore va a gonfie vele: lo rivela un dettaglio importante

Non ci sono molti dubbi: almeno nel mondo dello sport, la coppia d’oro in Italia in questo 2023 son proprio loro. Berrettini e Satta hanno iniziato cercando di mantenere riservato il proprio sentimento, ma ormai non si nascondono più e, per il loro primo red carpet, hanno deciso di dimostrarsi più affiatati che mai, non lasciando alcun dettaglio al caso.

Si sono presentati infatti in Costa Azzurra, a Cap D’Antibes, per l’amfAR Gala, evento mondano che si tiene in concomitanza con il Festival di Cannes, con un outfit coordinato davvero clamoroso. I due innamorati hanno scelto di regalarsi agli obiettivi dei fotografi con uno splendido smoking bianco (firmato Stella McCartney per lei, Boss per lui), in grado di mettere in risalto la loro carnagione e i loro colori scuri, perfettamente mediterranei. Un look non certo casuale. Senza dire una parola, Matteo e Melissa hanno così voluto zittire tutti gli scettici, dimostrando di essere due perfette anime gemelle, in sintonia su tutto, anche sul vestiario.

E adesso che hanno definitivamente rotto il ghiaccio con il pubblico, non resta che fare un ulteriore step, che è poi quello più atteso dai tifosi di Matteo: tornare a vincere anche in campo. Perché in fin dei conti è quella l’unica cosa che importa agli appassionati: che Matteo riesca a portare a casa i risultati cui ci aveva abituati nelle scorse stagioni.