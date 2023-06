Tradimento Maldini: una nuova big nel destino

Il fatto che Maldini possa tradire i suoi tifosi è uno scenario troppo catastrofico per essere vero. In realtà esiste una possibilità

Paolo Maldini è un simbolo della storia del Milan. Nell’epoca della Golden age rossonera, il popolare ex difensore è sempre stato una delle principali colonne portanti della squadra. Anche quando il livello tecnico si è alzato fino all’inverosimile, il centrale di difesa nonché figlio d’arte è sempre rimasto con i rossoneri. Nel bene e nel male.

Così, dopo ben 647 partite giocate interamente con la prima squadra, l’ex giocatore ha deciso di darsi alla carriera dirigenziale. Il suo operato ha portato con sé numerosi vantaggi di natura tecnica, tra cui il glorioso ritorno dei rossoneri in vetta alla Serie A con conseguente approdo in Champions League.

Con tanto di una semifinale che mancava da tanto tempo. Inoltre, durante il suo soggiorno in dirigenza, i giocatori di talento giunti alla corte rossonera sono stati numerosi. Da Leao passando per Tomori, Tonali, Bennacer e molti altri ancora. Tutti elementi che ad oggi compongono il miglior 11 possibile che Pioli possa avere a disposizione. Anche le più belle cose hanno una fine, come si dice in questi casi.

E infatti, non poco tempo fa è arrivata la stangata definitiva: Maldini non fa più parte della dirigenza. Una doccia fredda per tutti i tifosi, che mai si sarebbero aspettati tutto ciò. La decisione da parte dei vertici è arrivata a totale insaputa degli appassionati. Non era stato detto nulla, non trapelava granché e un forfait per mano di terzi non sembrava rientrare nei piani del Milan. La cosa ancora più clamorosa, però, è ciò che potrebbe succedere a breve: ecco perché.

Maldini fa le valigie: ecco la prossima meta

A quanto pare Paolo Maldini è pronto a fare le valigie. La sua prossima meta potrebbe essere ugualmente un’altra grande squadra, appartenente questa volta al calcio estero. Più precisamente alla Ligue 1, campionato francese di massimo livello. Il nome della bandiera rossonera è stato accostato più volte alla dirigenza parigina. A breve tutto ciò potrebbe rendersi concreto.

La dirigenza parigina è attualmente alla ricerca di un dirigente sportivo che possa dare un po’ di ordine alla rosa confusionaria e piena di figure mitologiche del Paris, che a breve diventerà orfana di Lionel Messi. Chissà che l’approdo dell’ex difensore made in Italy non possa dare un nuovo lustro al PSG. L’unica cosa certa, è che i tifosi non avrebbero mai immaginato una simile destinazione. E anche se tutto è ancora incerto, trapela grande ottimismo.