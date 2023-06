Due bomber dalla Serie A: la Lazio piazza il doppio colpo

L’obiettivo della Lazio è quella di costruire una grande squadra in vista del ritorno in Champions League. La massima competizione europea mancava da anni nella Capitale

Tanto è vero che il presidente Claudio Lotito è pronto a regalare al suo allenatore, Maurizio Sarri, non uno ma addirittura due attaccanti per rinforzare il reparto offensivo. Calciatori che, tra l’alto, l’allenatore conosce sin troppo bene.

Anche se bisogna fare presto visto che la concorrenza per gli atleti in questione si fa sempre più alta. L’obiettivo, infatti, è quello di anticipare le mosse delle squadre “avversarie” per aggiudicarsi per primi i giocatori.

Ovviamente non basterà Ciro Immobile. Il centravanti di Torre Annunziata, che non ha alcun bisogno di presentazioni, non può garantire sempre la sua presenza, soprattutto con l’età che avanza. Nell’ultima stagione, infatti, ci sono stati dei problemi. Come il suo infortunio che lo ha tenuto fermo dai giochi per un bel po’ di settimane. Tanto è vero che Sarri è stato costretto ad utilizzare Felipe Anderson o Mattia Zaccagni come “falso nueve”.

Lazio, per il ritorno in Champions si punta al doppio acquisto

Una scelta che, in più di una occasione, si è rivelata vincente ma che non dà sempre gli stessi frutti. Ed è per questo motivo che, per la Champions League, la Lazio intende piazzare un doppio colpo. Calciatori che potrebbero far impazzire l’ambiente biancoceleste. Tra i primi spunta quello di Domenico Berardi. Il capitano e bandiera del Sassuolo, dopo anni trascorsi in neroverde, è pronto ad effettuare il grande salto di qualità.

E, soprattutto, giocare per la prima volta nella sua vita nella massima competizione europea che gli manca nel suo cv. Sull’esterno d’attacco campione d’Europa c’è il forte interesse delle due milanesi, della Juventus e soprattutto dei campioni di Italia del Napoli che lo hanno adocchiato già da anni. A spuntarla, però, potrebbe essere proprio il club laziale. La cifra, però, potrebbe superare abbondantemente i 30 milioni di euro.

L’altro nome per l’attacco porta a quello di Arkadiusz Milik. A quanto pare è molto difficile che la Juventus possa effettuare il diritto di riscatto sul calciatore. Soprattutto per via del fatto che non ha disputato una stagione indimenticabile dal punto di vista realizzativo (solamente 9 reti in 39 presenze). Il polacco, infatti, è sempre più vicino ad un rientro all’Olympique Marsiglia. In Francia, però, non disferà affatto le valigie visto che attenderà con ansia una chiamata che arriva da Roma, ma sponda biancoceleste.