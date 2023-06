Juve, il bomber è scaricato ufficialmente

La Juventus è in cerca di un nuovo attaccante, con la dirigenza bianconera che sta cercando di ponderare tutte le possibilità del mercato

La dirigenza bianconera è al lavoro per cercare nuove soluzioni dalle quali ripartire, dopo una stagione che si è rivelata tortuosa e molto complicata. La Juventus in questa stagione ha faticato molto a trovare le distanze giuste, gli obiettivi e perseguire ciò che si era prefissata all’inizio della stagione.

Le difficoltà societarie, al di fuori del campo, hanno intaccato in maniera netta la classifica, a due riprese, con le penalizzazioni non hanno aiutato la stagione di Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi. Nonostante tutto questo, però, il tecnico livornese è stato bravo a creare un gruppo con un’unione di intenti, cercando di salvare al massimo una stagione negativa.

Il settimo posto in classifica per la Juventus, con la penalizzazione di 10 punti, sicuramente dà l’onore ai bianconeri di rimanere in una coppa europea, partecipando nella prossima stagione alla Conference League. La delusione ora è rappresentata dal non aver centrato i primi quattro posti in classifica, che avrebbero regalato la qualificazione alla prossima Champions League. Una stagione deludente in tutti i sensi e la Juve ha bisogno di ripartire, con i tifosi ormai stufi.

Juventus, Milik scaricato dal Marsiglia

La Juventus sta analizzando la situazione sul mercato, per cercare di rinforzare la rosa all’allenatore della prossima stagione, ancora non è stato confermato se sarà Massimiliano Allegri. I bianconeri nelle scorse settimane hanno comunicato al Marsiglia di non voler riscattare Arkadiusz Milik, autore di una buona stagione in bianconero ma costellata da alcuni infortuni. Il reparto avanzato bianconero è un cantiere aperto, dato che alcune squadre hanno già palesato il loro interesse per Dusan Vlahovic.

L’attaccante serbo non ha ancora effettuato il cambio di passo dal suo arrivo dalla Fiorentina e a fronte di un’offerta importante potrebbe lasciare Torino. In queste ore Footmercato ha annunciato come il Marsiglia non abbia intenzione di tenere in rosa Arkadiusz Milik.

I francesi stanno cercando di capire la fattibilità di alcune operazioni in attacco, in entrata, e intanto tengono in stand-by la situazione legata al polacco ex Napoli e Juventus. Tra l’altro Milik piace molto anche alla Lazio del suo ex tecnico Maurizio Sarri. Alcune squadre hanno richiesto Alexis Sanchez, qualora il cileno dovesse lasciare Marsiglia, i dirigenti potrebbero fare un passo indietro su Arkadiusz Milik. La squadra transalpina dovrebbe annunciare il nuovo allenatore nelle prossimo ore, si parla dell’ex River Plate Marcelo Gallardo.