Contatti avviati, l’Inter lo riporta in Serie A

L’Inter sarebbe concretamente interessata all’acquisto di un importante calciatore che militava in una big di Serie A: ecco di chi si tratta

I tifosi dell’Inter speravano in un finale di stagione differente. E probabilmente la truppa guidata da mister Simone Inzaghi avrebbe quantomeno meritato di raggiungere i supplementari della finalissima di Istanbul.

Alla fine, però, è bastata la rete siglata da Rodri nel secondo tempo al Manchester City per laurearsi Campione d’Europa. La terza volta che Pep Guardiola riesce a conquistare la coppa dalle grandi orecchie. Un risultato eccezionale per il tecnico spagnolo, il quale ha dovuto faticare molto di più rispetto a quanto si era pronosticato nei giorni precedenti al match più atteso della stagione.

I nerazzurri hanno abbandonato il prato dell’Ataturk Olympic Stadium a testa altissima, consapevoli di aver creato più di qualche grattacapo a quella che oggi è a tutti gli effetti la squadra migliore del mondo. Il bilancio della stagione interista, in tal senso, è assolutamente positivo e gran parte del merito va di certo ad Inzaghi, saper tenere in mano il gruppo ed invertire la rotta in un momento estremamente delicato dell’annata sportiva.

La fiducia della società meneghina nei confronti del tecnico ex Lazio ha scricchiolato nei mesi scorsi, ma i risultati ottenuti sul campo hanno convinto pienamente il club a proseguire il percorso intrapreso due anni fa. E adesso? Bisogna tentare di alzare l’asticella, perché la ‘Beneamata’ intende tornare a competere immediatamente per lo Scudetto. E qui entra in gioco la sessione estiva del calciomercato, che ufficialmente aprirà i battenti dal 1° luglio.

Calciomercato Inter, Marotta pensa al grande ritorno in Serie A

Come accade sempre, però, le trattative cominciano ben prima di quella data, con i dirigenti che sono chiamati a consegnare il più in fretta possibile agli allenatori una rosa pronta. Marotta e Ausilio, non a caso, si sono già attivati e, tra le altre cose, riflettono su come potenziare il reparto difensivo interista, tenendo conto che Milan Skriniar a breve diventerà un nuovo giocatore del Paris Saint Germain.

Negli uffici di Viale della Liberazione aleggia anche l’ipotesi relativa ad un grande ritorno in Serie A. Il riferimento, entrando più nello specifico, è a all’ex Napoli Kalidou Koulibaly, il quale ha vissuto una stagione complicata a Londra col Chelsea.

Stando a quanto riferisce ‘Sky Sport’, nei prossimi giorni il direttore sportivo Piero Ausilio incontrerà nella capitale inglese i rappresentanti dei ‘Blues’. Le parti tratteranno per il rinnovo del prestito di Romelu Lukaku e anche per altre questioni.

Ma sul tavolo delle trattative, a quanto pare, sarà presente pure il nome di Koulibaly, che piace parecchio alla compagine lombarda. Non è un mistero, inoltre, che i londinesi siano interessati ad Onana e chissà che non possa prendere corpo un vero e proprio intreccio di fuoco sull’asse Milano-Londra. Staremo a vedere.