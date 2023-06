Verratti via con Donnarumma: lo scambio è clamoroso!

Marco Verratti e Gianluigi Donnarumma potrebbero lasciare il Paris Saint-Germain attraverso un clamoroso scambio

Il Paris Saint-Germain ha le idee chiare per programmare il futuro. L’ennesima stagione deludente, pur avendo conquistato la vittoria della Ligue 1, porterà a una rivoluzione della rosa. Il direttore sportivo Luis Campos vuole essere l’artefice della vittoria della prima Champions League, soprattutto dopo aver visto che anche il Manchester City ha alzato il trofeo per la prima volta nella sua storia.

Un traguardo che porta il PSG a spendere tantissimi soldi sul mercato e nemmeno il tridente formato da Mbappé, Messi e Neymar ha portato a dei risultati significativi. Ecco perché il PSG sta cercando di prendere dei campioni meno ‘figurine’ e più ‘funzionali’ alla squadra e allo spogliatoio. Per farlo, e abbassare anche i costi, è disposto anche a cedere Marco Verratti e Gianluigi Donnarumma. Il primo è una colonna portante del Paris da oltre un decennio, mentre l’ex Milan è il titolare indiscusso della porta.

Ciò vuol dire che sarebbe un doppio trasferimento incredibile, perché il PSG rinuncerebbe definitivamente ad avere italiani in squadra dopo le continue sconfitte in Europa. E il profilo che piace di più per rinforzare la squadra è Bernardo Silva, fortissimo esterno offensivo portoghese che da poco si è laureato campione d’Europa col Manchester City.

Verratti e Donnarumma per Bernardo Silva: che scambio

Secondo quanto riferito da ‘Footmercato.net’, il PSG farebbe carte false per acquistare Bernardo Silva, nel mirino della dirigenza parigina da tempo. Ma l’esterno offensivo portoghese ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2025 ed è fondamentale per Pep Guardiola.

La trattativa tra PSG e Manchester City è già stata impostata, i due club hanno avuto dei contatti nelle ultime settimane. Luis Campos ha messo sul piatto il cartellino di Verratti e Donnarumma per Bernardo Silva, ma i Citizens hanno categoricamente rifiutato.

Verratti sostituirebbe Gundogan che andrà via in scadenza e Donnarumma competerebbe con Ederson per il ruolo di portiere. Tuttavia, il Manchester City ha rifiutato. L’obiettivo del PSG sarà far leva sulla volontà del giocatore, che ha già detto di sì con la mediazione del suo agente Jorge Mendes.

La trattativa continuerà anche nei prossimi giorni, per Bernardo Silva si è fatto avanti anche il Barcellona, che però ha seri problemi economici. Sarà molto interessante capire anche se Verratti e Donnarumma continueranno la loro carriera al PSG o andranno via, magari approdando proprio alla corte di Guardiola.