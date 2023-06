Addio Juve, il Barcellona paga la clausola: si chiude

La Juventus ha da tempo un obiettivo di mercato per il quale insiste, ma l’irruzione del Barcellona cambia tutto: bianconeri beffati

Sono giorni delicati, in cui si costruisce moltissimo del prossimo futuro della Juventus. I bianconeri vengono da tre anni senza scudetto, due senza alcun trofeo, con difficoltà crescenti in campo e fuori. Situazioni tutte esplose all’interno della stagione appena conclusa, problematica a dir poco per la Vecchia Signora.

Il nuovo ciclo Allegri non è decollato, le inchieste apertesi sulla società hanno causato le dimissioni della vecchia dirigenza e aperto processi sportivi e penali a vario titolo che hanno influito sui recenti esiti della squadra. Il conto con la giustizia sportiva italiana è stato saldato, con 10 punti di penalizzazione che sono costati la qualificazione in Champions League. Si attende ancora un eventuale e ulteriore verdetto dell’Uefa, che potrebbe togliere anche la partecipazione alla prossima Conference League. Chissà se l’uscita dalla Superlega basterà a calmare le acque in quel di Nyon.

Juventus che non sa ancora con precisione con quali margini di manovra potrà operare sul mercato, e da quali uomini ripartirà. La conferma di Allegri è ancora in bilico, come direttore sportivo l’obiettivo primario è Giuntoli ma il Napoli non lo lascia andare e dunque per il momento è stato ‘promosso’ Giovanni Manna dalla Next Gen in quel ruolo. Molti nodi da sciogliere in entrata e in uscita, con la necessità di farlo senza far passare troppo tempo. Ma una brutta notizia in questo senso, per la Juventus, probabilmente c’è già.

Niente Juventus, sprint Barcellona: è una richiesta precisa da parte di Xavi

Il club sta infatti seguendo da un po’ un profilo che sarebbe stato individuato come l’ideale per puntare su di lui per diversi anni. Ma l’irruzione del Barcellona potrebbe farlo sfumare definitivamente. Sarebbe stato Xavi in persona a chiedere alla sua società, in una ottica di rafforzamento volta a recuperare peso in Europa dopo le ultime, tremende stagioni a livello continentale, un giocatore dal talento assicurato come Ivan Fresneda.

Diciotto anni, ma un avvenire di grande livello davanti a sé, il giocatore è retrocesso con il Valladolid e sicuramente adesso guarda altrove per lanciare la propria carriera ad alto livello. In Spagna, ritengono che il Barcellona sia pronto a pagare la clausola rescissoria da 20 milioni di euro, bruciando del tutto la concorrenza.