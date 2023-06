Cairo ‘beffa’ Juve e Inter: doppio affare da 45 milioni

Inter e Juventus, che beffa da Urbano Cairo! Duplice affare da 45 milioni di euro per il Presidente del Torino

Il Torino di Urbano Cairo ha concluso il campionato al decimo posto. Un onorevole piazzamento oltre che una buona base di ripartenza per alzare l’asticella nella prossima stagione puntando così a quell’Europa che manca da tempo.

Non solo. Il buon campionato dei granata è stata la vetrina di alcuni talenti del Toro che ora fanno gola alla grandi della Serie A. Oltre all’attaccante paraguaiano Antonio Sanabria, 12 gol in A come Dybala, Immobile e Kvaratskhelia, fresco di premio quale miglior giovane della Champions League 2022-23, sono due i granata a essersi messi particolarmente in luce.

Il difensore ivoriano Wilfried Stephane Singo e il collega di reparto, Peer Schuurs, infatti, sono al momento i granata al centro delle voci di mercato. In particolare, Juventus e Inter hanno messo gli occhi sui due gioielli del pacchetto arretrato di mister Ivan Juric. Tuttavia, il presidente dei granata, Urbano Cairo, ha tutt’altri progetti.

Cairo, cessione all’estero di Schuurs e Singo: doppio affare da 45 milioni

Il numero 1 del Toro ha l’obiettivo di cedere all’estero, ai top team della Premier League che hanno maggiori possibilità economiche dei club del Bel Paese, i due difensori nella speranza di racimolare 45 milioni di euro. Un bel gruzzoletto con cui finanziare la prossima campagna di rafforzamento in vista della prossima stagione in cui i granata dovranno provare a conquistare un posto in Europa.

Se la prospettiva dei 45 milioni di euro rende meno doloroso per i tifosi granata l’addio a due protagonisti della buona stagione del Toro, il cambio di rotta di Cairo suona come una beffa per l’amico Beppe Marotta e per i cugini della Juventus.

I nerazzurri hanno messo nel mirino sia l’olandese sia l’ivoriano mentre i bianconeri sono sulle tracce di Singo per fare il bis dell’operazione Bremer, passato la scorsa estate dai granata alla corte di Max Allegri e rivelatosi una delle poche note ‘intonate’ nella stagione ‘stonata’ della ‘Vecchia Signora’.

Ora, però, dovranno probabilmente cambiare i loro piani e virare su altri profili dal momento che Urbano Cairo, in barba all’amicizia con Beppe Marotta e ai buoni rapporti con i cugini bianconeri, intende cedere i suoi due gioielli ai ricchi club della Premier League.

Del resto, davanti a un possibile tesoretto da 45 milioni di euro non ci sono amicizie che tengono. Insomma, anche nel calciomercato a regnare sovrano è sempre e soltanto il dio denaro in nome del quale, pertanto, non si esita a gettare alle ortiche anche consolidati rapporti di amicizia.