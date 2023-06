Calciomercato: Insigne sta tornando in Italia, stanno chiudendo

Lorenzo Insigne è pronto a tornare in Italia durante il calciomercato estivo. Una big sta chiudendo.

Lorenzo Insigne sembra essere ormai stanco del Canada e potrebbe tornare presto in Italia per cercare di iniziare una nuova esperienza e magari provare a raggiungere obiettivi fino a questo momento mai ottenuti. Naturalmente si tratta di una ipotesi che sarà approfondita con attenzione nelle prossime ore.

In particolare, due squadre stanno pensando con attenzione a Lorenzo Insigne in questo calciomercato e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro e capire se alla fine l’ex Napoli ritornerà in Italia oppure inizierà una esperienza diversa.

Mercato: Insigne verso il ritorno in Italia, le ultime

Lorenzo Insigne si avvicina al ritorno in Italia. Secondo quanto riferito da Il Romanista, il calciatore non sembra essere più intenzionato a sposare il progetto Toronto e Canada e per questo motivo sta ragionando con attenzione alla possibilità di ritornare nel nostro Paese e cercare di arrivare ad una soluzione definitiva per la prossima stagione. L’ipotesi è quella di una chance in Serie A, ma su questo sono in corso delle riflessioni molto importanti anche con la sua famiglia visto il rapporto che c’era con il Napoli.

L’ipotesi che sta prendendo piede in queste ore è quella di un possibile trasferimento all’Inter o alla Roma, due squadre che sono alla ricerca di calciatori con quelle caratteristiche in questo calciomercato. La strada è assolutamente in discesa se ci sarà il sì da parte del diretto interessato, ma resta da capire meglio la sua volontà.

Sicuramente sposare un progetto diverso da quello del Napoli per lui non sarà semplice, ma vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e se alla fine deciderà di sposare questo progetto oppure opterà per un qualcosa di diverso da quello precedente.

Ultime Insigne: Roma e Inter ci pensano

Roma e Inter pensano a Lorenzo Insigne per questo calciomercato. Il calciatore ha sicuramente voglia di tornare in Italia e quindi si tratta di due ipotesi da non tralasciare anche se il rapporto stretto con il club partenopeo lo potrebbe portare a non sposare il progetto e quindi magari andare in un campionato differente da quello precedente.

Si tratta di una ipotesi assolutamente da vagliare nelle prossime settimane e per questo motivo presto ci saranno delle novità importanti. Per Insigne, intanto, si avvicina il suo ritorno in Italia in questo calciomercato con Roma e Inter in pole position per acquistarlo.