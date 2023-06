Cavani torna in Serie A: destinazione choc

Edinson Cavani pronto a tornare in Italia e chiudere la carriera in un club storico nostrano: la destinazione è davvero a sorpresa.

Uno dei migliori centravanti passati per la Serie A italiana negli ultimi 10-15 anni è sicuramente Edinson Cavani. La sintesi dell’attaccante moderno: fisicità, senso del gol, qualità tecnica, giocate balistiche eccezionali.

L’uruguayano, soprannominato per anni il “Matador”, ha indossato le maglie di Palermo e Napoli in Serie A, per poi trovare fortuna con il PSG in Francia per diversi anni. Oggi, a 36 anni già compiuti, Cavani è alla ricerca di una nuova opportunità di carriera per chiudere in bellezza.

L’ex azzurro ha giocato nell’ultima stagione con la maglia del Valencia, senza però brillare. Non a caso ha realizzato soltanto 5 reti in Liga e la sua squadra ha rischiato di retrocedere in Segunda Division, trovando la salvezza aritmetica solo nelle ultime giornate. Ora Cavani, nonostante un contratto fino al 2024, sta cercando una nuova chance altrove.

Cavani, pazza idea del Genoa: intermediari al lavoro per riportarlo in Italia

L’ultima idea per il futuro di Edinson Cavani si chiama Italia. Ma più precisamente è una neopromossa molto ambiziosa ad essere interessata al Matador. Ovvero il Genoa, la squadra ligure che ha ottenuto una promozione immediata in Serie A dopo l’annata trascorsa in cadetteria.

Il club, guidato dalla cordata 777 Partners di origine statunitense, vuole subito donare una forma da top club al Genoa in vista della prossima stagione. Per questo ci si aspetta almeno 3-4 colpi di ottimo livello, per riportare il Grifone nel calcio che conta. Cavani è l’ultima idea, un attaccante di qualità ed esperienza che potrebbe letteralmente esaltarsi in una piazza come quella genoana.

Cavani verrebbe allenato così da un altro bomber che ha fatto la storia del nostro calcio, ovvero il campione del mondo 2006 Alberto Gilardino, che sicuramente l’uruguayano ha sfidato sul campo quando giocava in Serie A. Forse l’uomo ideale per dare nuove motivazioni a Cavani, soprattutto dopo una stagione sotto tono in Spagna.

Per il momento non esiste una trattativa vera e propria tra il Genoa e l’entourage di Cavani, che è assistito dal fratellastro Walter Guglielmone, ma sono stati inviati giusto alcuni emissari per sondare il terreno e proporre la soluzione rossoblù. Non è davvero escluso che il classe ’87 possa decidere di tornare nel campionato che, quando era giovanissimo, lo ha lanciato nel calcio che conta.