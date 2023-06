La scollatura è infinita: Guendalina stavolta ha esagerato

La showgirl e influencer Guendalina Tavassi è molto attiva sul proprio profilo social. Uno degli ultimi scatti ha lasciato i follower a bocca aperta.

Guendalina Tavassi è una delle influencer italiane più seguite sui social, principalmente su Instagram. La bella romana, infatti, conta più di un milione di follower, a testimonianza di quanto la gente apprezzi i suoi contenuti.

La notorietà è arrivata nel 2010, quando Guendalina prese parte all’undicesima edizione del Grande Fratello condotto dalla bella Alessia Marcuzzi. Nel 2012 e nel 2022 ha partecipato anche ad un altro reality show, L’isola dei Famosi. All’età di diciassette anni diventa mamma di Gaia, nata dalla relazione con Remo Nicolini. Una vita privata che spesso ha fatto rumore ma con Guenda che è sempre stata molto legata ai propri affetti.

Nel 2013 ha sposato Umberto D’Aponte con cui ha due figli: Chloe nata nel 2013 e Salvatore nato nel 2016. Guendalina e Umberto sono vittime di revenge porn quando, prima del divorzio, viene hackerato il telefono all’influencer con video e foto privati che finiscono online. Nel 2021 i due decidono di interrompere la loro relazione. Ora la bella romana pare aver ritrovato la felicità grazie a Federico Perna, trentacinquenne manager della ristorazione romana. La showgirl dimostra la propria felicità tramite degli scatti pubblicati quotidianamente sul proprio profilo social. Una delle ultime foto caricate, ha lasciato a bocca aperta tutti i fan della donna.

Scollatura da favola per Guendalina, fan a bocca aperta: foto da bollino rosso

Guendalina Tavassi è sempre più attiva nel mondo social. L’ultimo scatto pubblicato dalla showgirl romana, ha lasciato i fan a bocca aperta per via di una scollatura da bollino rosso. Nello scatto possiamo vedere una Guendalina seduta su un dondolo, con una maglietta che lascia intravedere tutte le sue forme prosperose.

Inutile dire che i follower si sono scatenati nei commenti, sia con termini pacati che un pò più ‘coloriti’. In molto restano comunque incantati dalla bellezza sua bellezza, e non perdono occasione per dimostrarglielo sotto ogni foto postata.

La romana continua ad essere una delle influencer italiane più seguite su Instagram, e questi dati sono destinati ad aumentare con il passare del tempo. A testimonianza di questo sono i like lasciato sotto l’ultima foto che, in soli due giorni, ne ha ottenuti 16.789 (e sono in costante aumento). Guendalina è pronta a stupire ancora, con i follower in trepidante attesa di un nuovo contenuto che possa ancora una vola mettere in risalto tutta la bellezza della showgirl romana.