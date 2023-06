Amala, ma non è l’Inter: il diario bollente da Istanbul di Eleonora Incardona

La nota imprenditrice ed influencer, Eleonora Incardona, ha pubblicato una serie di contenuti bollenti da Istanbul sul suo profilo Instagram

A dispetto dei pronostici impietosi, l’Inter ha eccome da recriminare. Davvero per poco i nerazzurri guidati da mister Simone Inzaghi non sono riusciti ad avere la meglio sui giganti del Manchester City, con Pep Guardiola che ha finalmente messo a referto la sua terza Champions League.

Un risultato senz’altro straordinario quello raggiunto dai ‘Citizens’, i quali si sono resi protagonisti in positivi di un Treble che rimarrà nella storia del calcio mondiale (coppa dalle grandi orecchie, Premier League e FA Cup). Giusto dare i meriti a Haaland e compagni, ma allo stesso tempo bisogna sottolineare la prova quasi eroica dei ragazzi di Inzaghi. Partivano nettamente sfavoriti sulla carta, eppure non hanno avuto paura di affrontare un avversario incredibile. E c’è addirittura la consapevolezza che la ‘Beneamata’ avrebbe potuto sicuramente ottenere qualcosa in più. Quantomeno forse sarebbe stato più giusto un approdo ai tempi supplementari, invece alla fine è bastata la rete siglata da Rodri nel secondo tempo.

Ad ogni modo, l’Inter si è laureata vicecampione d’Europa e il percorso dei lombardi nella Champions da poco conclusa rimane assolutamente straordinario. In tal senso, solo applausi per Inzaghi e i suoi uomini, che hanno dimostrato come l’Italia possa ancora dire la propria a livello internazionale. Tutto il mondo ha seguito la finalissima della massima competizione europea, anche la bellissima influencer Eleonora Incardona. Quest’ultima, nata in Sicilia nel 1991, ha dimostrato di avere sin da piccola una grande passione per lo sport, oltre che per la moda.

Eleonora Incardona infiamma Istanbul: il diario è hot

Non a caso, è tifosa della Juventus, però è legata pure al mondo Inter per questioni lavorative. Tant’è che più volte si è recata a San Siro per assistere ad una partita della squadra nerazzurra. La carriera lavorativa della Incardona è cominciata con l’attività di modella: per chi non lo sapesse, nel 2010 partecipò al concorso di Miss Italia.

In seguito è approdata a Sportitalia, alle dipendenze del direttore Michele Criscitiello e Alfredo Pedullà. Vanta anche una carriera da imprenditrice orafa e spesso e volentieri dedica il suo tempo alla passione per il golf.

Su Instagram è popolarissima, più di 860mila followers, e in passato è stata fidanzata con Mirko Manola, fratellastro di Diletta Leotta. Eleonora Incardona, inoltre, era presente in quel di Istanbul, dove ha seguito personalmente la finalissima di Champions direttamente fra le mura dell’Ataturk e ha preso parte ad altri eventi di stampo interista.

Lei stessa, nelle scorse ore, ha postato sul proprio profilo Instagram una sorta di diario, ossia vari contenuti relativi all’avventura turca. Neanche a dirlo, le forme di Eleonora Incardona lasciano a dir poco senza fiato.