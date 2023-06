Silvio Berlusconi, spunta un retroscena che coinvolge la Juve: (quasi) nessuno lo sapeva

Retroscena calcistico riguardante Silvio Berlusconi con Jacobelli che ha raccontato la trattativa per Donadoni.

La morte di Silvio Berlusconi ha colpito tutti e sono in molti nell’ambito del mondo del calcio che hanno voluto dare un ricordo dell’ex presidente di Milan e Monza.

Intervistato da Sportitalia, Xavier Jacobelli ha raccontato un aneddoto riguardante Silvio Berlusconi ed il suo Milan riguardante l’acquisto di Roberto Donadoni dall’Atalanta. Un aneddoto sull’acquisto dell’esterno che lasciò di sasso la Juventus che voleva portare a casa il giocatore dei nerazzurri. Una testimonianza di come Silvio Berlusconi dettasse legge in sede di calciomercato con il suo Milan, riuscendo a portare in rossonero i migliori giocatori del momento strappandoli alle rivali.

Calciomercato, retroscena sull’acquisto di Donadoni da parte del Milan di Berlusconi

Silvio Berlusconi è riuscito a conquistare cinque Coppe dei Campioni con il suo Milan durante l’esperienza da presidente del club meneghino. Un’impresa resa possibile dagli acquisti dei migliori calciatori tra cui anche Roberto Donadoni.

“Berlusconi seppe che la Juventus stava per acquistare Donadoni – ha raccontato Jacobelli a Sportitalia – quindi telefonò a Bortolotti per invitarlo ad Arcore”. Jacobelli ha poi proseguito ricordando: “Quando uscirono da Arcore i Bortolotti, Roberto Donadoni non era più un calciatore della Juventus“. Un colpo che portò al Milan uno dei migliori esterni del momento e che negli anni contribuì a regalare al club meneghino una serie infinita di successi.

Un palmares di altissimo livello quello di Silvio Berlusconi come proprietario del Milan formato da cinque coppe dei Campioni, otto scudetti e tre Coppe Intercontinentali (di cui una chiamata Mondiale per club). Una persona che ha rivoluzionato il calcio italiano con le sue scelte per il club rossonero. Dalla decisione di affidare ad Arrigo Sacchi la panchina del Milan, all’acquisto di alcuni tra i migliori calciatori di tutti i tempi. Silvio Berlusconi è stato il Presidente italiano più vincente di tutti i tempi.

Non sono mancati nel tempo anche episodi controversi come quello che portò all’addio alla panchina della nazionale di Dino Zoff dopo le critiche sulla gestione della partita contro la Francia. Fecero discutere anche alcune dichiarazioni su Mario Balotelli con l’attaccante che poi arrivò al Milan e che volle portare anche al Monza con il quale ebbe poi un ottimo rapporto. Un personaggio che ha dato molto al mondo del calcio e che verrà ricordato con affetto dai tifosi del Milan e non solo.