La Juve è nei guai, nessuna offerta in arrivo

Il mercato in uscita dei bianconeri sembra aver subito un intoppo. Al momento nessuna offerta per il calciatore della Juve.

Definire tribolata la stagione appena conclusa in casa Juve è dir poco. I bianconeri sul campo si sono trovati fuori dalla Champions League già alla fase a gironi, mentre per lo Scudetto non sono mai stati seriamente in corsa. Piccola consolazione, ma che certo non basta a rendere positiva l’annata, la semifinale di Europa League.

In tutto ciò le vicende extracampo sono state il colpo definitivo. La dirigenza è cambiata in toto e la giustizia sportiva ha cancellato le velleità di qualificazione alla prossima Champions League. I bianconeri dovranno quindi ripartire dalla Conference League e, gioco forza, anche da un mercato non certo scoppiettante. Molti saranno i partenti. Di Maria ha già salutato, Rabiot lo farà presto. A questo bisogna aggiungere i vari ritorni dai prestiti che andranno piazzati da qualche altra parte.

C’è poi il capitolo cessioni, con la dirigenza che è intenzionata a farne almeno una importante. I due nomi maggiormente caldi in tal senso sono Vlahovic e Chiesa. Quest’ultimo, avendo ammortizzato già il suo contratto, rappresenterebbe un toccasana per il bilancio, ma è il secondo ad avere più mercato. O almeno è quello che si credeva fino a qualche giorno fa. Perché a quanto pare anche il Bayern Monaco, principale corteggiatore dell’attaccante serbo, si sarebbe un attimo messo in posizione d’attesa.

Vlahovic-Juve, dal feeling mai sbocciato con Allegri al presunto interessamento del Bayern Monaco

Già l’anno scorso l’asse Torino-Monaco di Baviera fu molto caldo con il trasferimento in Bundesliga di De Ligt. Quest’anno sembrava che il leit motiv potesse ripetersi con Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, arrivato con grandissime aspettative dalla Fiorentina, ha offerto in questo anno e mezzo un discreto contributo in termini di reti, 23 in 65 presenze, ma il feeling, soprattutto con il tecnico Massimiliano Allegri, non è mai sbocciato del tutto. Da qui i malumori che secondo molti avrebbero portato ad una sua cessione.

Nelle ultime settimane sembrava che l’ipotesi Bayern Monaco fosse una pista percorribile, ma le cose potrebbero essere diverse. O almeno andare per le lunghe. Il giornalista di Sky Sport Germania Florian Plettenburg attraverso il suo account Twitter rivela come al momento i dirigenti del Bayern non stiano affatto pianificando un’offerta per Vlahovic.

Restano in attesa, mentre monitorano anche le situazioni Kolo Mouani e Harry Kane. Il giornalista però rivela come il mercato in entrata del Bayern in questo momento risulti difficile in generale e che quindi per eventuali offerte e trattative, Vlahovic compresa, bisognerà attendere.