Vlahovic o Chiesa: la Juve ha deciso chi cedere, tifosi di sasso

Dusan Vlahovic o Federico Chiesa, chi dei due calciatori partirà: la Juventus ha deciso il sacrificato

Potenziare la squadra attraverso la cessione di un big. Il calciomercato della Juventus si snoda su questo tassello fondamentale, con la dirigenza chiamata ad un sacrificio importante per far quadrare i bilanci.

I conti del club non sono certo in ordine ed il mancato introito dei proventi derivanti dalla Champions League creano un buco ancor più grande alla quale è doveroso porre rimedio con una falla. E così, in attesa dell’eventuale arrivo di Cristiano Giuntoli bloccato a Napoli dal presidente De Laurentiis, è Manna ad aver preso in mano tutta la situazione relativa al mercato dei bianconeri.

Il primo tassello è stato la conferma di Max Allegri; pur in discussione, messo sulla graticola, alla fine il livornese guiderà la Juve anche nella prossima stagione. E con il tecnico si programmerà anche il futuro, con gli innesti da fare e le cessioni da operare. Tra i casi più spinosi c’è sicuramente quello legato a Rabiot; il migliore per distacco della stagione bianconera, il centrocampista francese il prossimo 30 giugno si svincola e può scegliere il club che più gli aggrada.

Juve, via la stella: il club bianconero aspetta offerte

Rabiot per Allegri è un punto fermo ed il tecnico ha chiesto alla dirigenza di bloccarlo quasi a tutti i costi. Certamente un’operazione complessa considerata la voglia di disputare la Champions League del francese. Già, ma se l’eventuale partenza di Rabiot non porterà denaro fresco nelle casse bianconere, di certo i maggiori introiti arriveranno dalla cessione di una delle stelle della squadra.

Ed i nomi più gettonati sono due, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. L’esterno, per infortunio, ha saltato quasi tutta la prima parte di stagione e quanto tornato a disposizione non ha mai brillato, anzi. Non sono mancati gli screzi con il tecnico Allegri, con l’ex Fiorentina che ha patito più di tutti il passaggio al 3-5-2, un modulo a lui non congeniale.

Vlahovic, invece, è stato protagonista di una stagione quasi da dimenticare. Appena 10 gol in Serie A in 27 presenze, 14 totali comprese le coppe sono un bottino non da centravanti di razza. Ciò nonostante, continua ad avere estimatori in Europa, con il Bayern Monaco su tutti che ha fatto un pensierino sul serbo.

Ecco perché sarà proprio il centravanti il sacrificato; per Vlahovic, infatti, possono facilmente arrivare offerte da circa 70 milioni di euro, la cifra che la Juve si aspetta di incassare dalla sua cessione.