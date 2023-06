Ilary Blasi esagera: mega festa per inaugurare la nuova piscina

Ilary Blasi è sempre più coinvolta dalla relazione con l’imprenditore tedesco Bastian Muller. E ogni occasione è buona per festeggiare

Ha ritrovato la serenità e l’entusiasmo per la vita di coppia dopo il matrimonio con Francesco Totti naufragato ormai quasi un anno fa. La vita da single è durata lo spazio di qualche mese: l’incontro fatale avvenuto quasi per caso con l’imprenditore tedesco Bastian Muller ha rappresentato una svolta nella vita di Ilary Blasi.

La bionda e bellissima showgirl, presentatrice televisiva sulle reti Mediaset, alle prese in questo periodo con la conduzione de L’Isola dei Famosi, ha di colpo ritrovato l’amore, quello con la A maiuscola. Un successo dopo l’altro per l’ex lady Totti, sia nella vita privata che in quella professionale. In questi giorni i palinsesti delle tv del gruppo Mediaset sono stati stravolti in seguito alla scomparsa del fondatore dell’impero Fininvest, Silvio Berlusconi.

Anche la puntata de l’Isola dei Famosi in programma qualche giorno fa è stata rinviata, una decisione giusta e inevitabile. Nel frattempo la bella showgirl romana si gode qualche momento di meritato relax insieme alla sua numerosa famiglia. Ilary Blasi è infatti molto legata alle sue due sorelle con le quali ha da sempre condiviso eventi di vitale importanza per il proprio futuro. E tutte insieme si sono ritrovate per inaugurare la nuova fantasmagorica piscina che l’ex lady Totti ha voluto realizzare all’interno della sua villa romana.

Ilary Blasi, super party nella sua villa: l’occasione è di quelle da non perdere

Insieme a lei erano presenti le sorelle Melory e Silvia con i rispettivi coniugi e le proprie figlie. Con Ilary, per celebrare l’inaugurazione di questa spettacolare piscina, c’era la piccola Isabel che ha da poco compiuto sette anni. L’intera famiglia Blasi ha trascorso una giornata memorabile, tra tuffi e bagni oltre a una spettacolare grigliata di carne di cui si è occupato in prima persona Bastian Muller.

L’imprenditore tedesco appare sempre più coinvolto con le vicende personali di Ilary Blasi e appena gli impegni di lavoro glielo consentono si precipita a Roma per stare accanto alla sua compagna. Tra l’altro sembra aver costruito un legame molto stretto con i cognati della showgirl e con i tre figli che la Blasi ha avuto da Francesco Totti. In più occasioni Bastian è stato visto ridere e scherzare con Isabel, Chanel e Christian Totti, per la gioia di mamma Ilary.