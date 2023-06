Altro che Sousa: De Laurentiis sta preparando la sorpresa

Prosegue la ricerca del nuovo allenatore del Napoli. Il presidente De Laurentiis sta per scegliere l’erede di Luciano Spalletti. E non tutto è come sembra: spunta un altro nome

I tifosi del Napoli hanno archiviato i lunghi festeggiamenti per lo scudetto, e ora si preparano alla prossima stagione. L’euforia e la felicità dei giorni scorsi ha fatto passare in secondo piano le grandi incertezze per il futuro. La squadra, infatti, è rimasta senza allenatore. Luciano Spalletti ha detto addio, spiazzando sia la “piazza” che il presidente De Laurentiis.

La speranza, infatti, era di poter aprire un ciclo con il toscano alla guida della squadra campione d’Italia, e invece bisognerà ricominciare con un altro tecnico. Sfida difficile per il patron azzurro, che non potrà sbagliare la sua scelta. L’eredità, infatti, è sicuramente pesante. Difficile, se non impossibile, migliorare quanto fatto nella scorsa stagione. Non è facile per l’eventuale nuovo allenatore accettare questa sfida.

La rosa di nomi sembra essersi ormai ristretta, quindi ben lontana dai 40 candidati annunciati dal presidente. Dovrebbero essere tre i potenziali nuovi tecnici. Paulo Sousa, Rudi Garcia e Cristoph Galtier. Difficile provare a prevedere le mosse di De Laurentiis, che sembra orientato a stupire tutti. Si parlava molto, infatti, dell’ingaggio dell’allenatore della Salernitana, che ha incontrato il presidente del Napoli.

Tifosi in attesa: De Laurentiis sta per scegliere il nuovo allenatore

Ma nelle ultime ore è arrivato un colpo di scena: a scavalcare tutti ci sarebbe ora Christophe Galtier, che si è liberato dal Paris Saint Germain e che sarebbe pronto alla nuova avventura. Per l’allenatore francese ci sarebbe una buonuscita da 6 milioni di euro, mentre la richiesta di ingaggio a De Laurentiis è decisamente alta. Ben 5 milioni di euro per tre anni, cifra che sembra eccessiva per la politica del patron azzurro. Ecco perché è ancora presto per parlare di grande favorito, con Rudi Garcia che resta sullo sfondo.

L’altro francese, libero da contratti, aspetta una chiamata e dovrebbe avere pretese economiche più basse. Da capire chi sceglierà De Laurentiis, anche se il preferito sembra essere proprio Galtier, reduce dalla vittoria del campionato in Francia con il Paris Saint Germain, che tuttavia ha deciso di non confermarlo. L’allenatore ha vinto il campionato anche col Lille qualche anno fa, allenando Victor Osimhen, oggi bomber azzurro e capocannoniere del campionato di Serie A appena terminato.