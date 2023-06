Ilary Blasi posa per Belen: super sensuale

Ilary Blasi e Belen Rodriguez, cosa sta succedendo? Le immagini sui social hanno lasciato tutti i fan senza parole.

E’ stata di sicuro un’annata molto intensa quella vissuta da Ilary Blasi. Una carriera di tenere su alte velocità, ma al contempo una vita privata che resta al centro dell’attenzione mediatica. La rottura con Francesco Totti è stata di sicuro difficile da digerire, ed ancora adesso se ne vedono gli strascichi.

L’ex capitano della Roma ci ha messo poco, molto poco, a rendere pubblica la sua nuova fiamma, Noemi Bocchi, di fatto alimentando le voci secondo le quali dietro l’addio ci fosse proprio la relazione con la donna classe ’88. Ilary e Francesco hanno messo su famiglia nel corso di questi anni: tre figli, un’immagine che fino a qualche tempo fa risultava essere tremendamente apprezzata dal pubblico. Una bella coppia, almeno secondo molti di quelli che guardano il mondo del gossip e sono abituati a commentarne le vicende.

Tutta apparenza? Difficile a dirlo. Di sicuro la prima crisi e le prime voci di rottura furono smentite da entrambi, salvo poi confermare la separazione appena qualche mese dopo. Oggi la Blasi si è distaccata, di sicuro non senza fatica, dalla rottura con l’ex calciatore. Anche lei sta provando a rifarsi una vita, e cosi è sbucato il nome del nuovo fidanzato Bastian Muller. Nel frattempo, poi, c’è la carriera che prosegue. Cosi la conduzione de ‘L’Isola dei famosi’, anche qui non senza diverse difficoltà. E’ stata un’edizione complessa, ed anche per Ilary ci sono state diverse gatte da pelare.

Ilary Blasi, stavolta posa per il brand di Belen Rodriguez

I presunti screzi con Enrico Papi, quelli con Alvin ed ancora le tensioni respirate anche sull’isola con Alessandro Cecchi Paone che ha abbandonato il programma insieme al suo compagno in maniera turbolenta, anche se non è stato l’unico addio in questa edizione. Insomma, chi più ne ha più ne metta. In queste ore la bella Ilary si è lasciata andare ad alcune stories molto particolare, dove si è mostrata con un capo di abbigliamento collegato ad un’altra bellissima donna nel mondo dello spettacolo.

La Blasi, infatti, ha posato con un abito di ‘Mar de Margaritas‘, marchio lanciato recentemente proprio dalla modella e showgirl argentina. Un abito molto bello, indossato con grande sensualità dalla stessa Ilary. Stories pubblicata di social con tanto di tag al brand ed alla stessa Belen.