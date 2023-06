“Donnarumma alla Juve”: sta accadendo davvero, i dettagli

Il futuro di Gianluigi Donnarumma torna ad incrociarsi con quello della Juventus. Possibili sorprese in arrivo.

Il suo, in quel di Parigi, lo ha fatto anche in questa stagione. Gianluigi Donnarumma ha vinto lo scudetto della Ligue 1 con il Paris Saint Germain, davvero il minimo sindacale per lo squadrone, o presunto tale, dei miliardari qatarioti.

La Champions League è ancora una chimera dalle parti della Tour Eiffel, nonostante Messi, Neymar, Mbappé e tanti altri. Per il portierone di Castellamare di Stabia una stagione di alti e bassi, che non ha convinto tanti, a cominciare da lui stesso. Ogni anno si fa l’analisi della stagione del portiere azzurro in forza al Paris Saint Germain ed ogni anno risulta qualche punto interrogativo in più che lo riguarda.

Nelle due stagioni parigine ha vissuto momenti non facili dovuti principalmente alla scelta del tecnico Christophe Galtier di metterlo in competizione con l’altro numero uno, Keylor Navas e poi, una volta superato il dualismo, ed essere diventato titolare, ha mostrato diverse incertezze che ne hanno minato la serenità. Ora si parla nuovamente di un suo ritorno in Italia con la Juventus pronta ad accoglierlo a braccia aperte. Ma è davvero così?

Donnarumma alla Juve, è possibile?

Donnarumma alla Juventus è un’ipotesi sempre affascinante. La società bianconera ha provato a prenderlo nel 2021 prima del suo approdo a Parigi, ma l’offerta degli sceicchi allora ha prevalso.

Ora che la stagione agonistica, in Italia come in Francia, si sta per chiudere, ecco la voce riprende a circolare. Nonostante la vittoria del suo secondo scudetto sembra che l’esperienza a Parigi non abbia i connotati sognati dal giovane portiere Campione d’Europa con l’Italia nel 2021.

L’Italia e la Juventus potrebbero rappresentare l’occasione migliore per tornare a casa e rilanciarsi in grande stile in un campionato, per giunta, decisamente in crescita al punto di vista qualitativo come dimostrano le tre formazioni italiane arrivate in finale nelle tre competizioni europee. Dalla Francia giunge notizia che il Paris Saint Germain e la Juventus starebbero valutando uno scambio di prestiti che riguarderebbe i loro rispettivi numeri uno, Donnarumma e Szczesny.

Sempre secondo le fonti francesi la Juventus avrebbe però chiesto all’entourage del portiere una sostanziale riduzione dell’ingaggio. Parte di questo verrebbe poi compensato in dai bonus. La Juventus ha come obiettivo primario un drastico taglio del monte stipendi e lo stesso Szczesny, che ha da poco visto rinnovato automaticamente il suo contratto fino al 30 giugno 2025, a causa del suo ingaggio pari a 7 milioni di euro netti l’anno, rischia seriamente di essere messo sul mercato.

Donnarumma a Parigi guadagna 12 milioni di euro netti l’anno, è possibile ipotizzare un taglio di stipendio superiore al 50%? La difficoltà dell’operazione, e il suo positivo esito, sono tutta concentrati in questi pochi ma sostanziali numeri. Oltretutto non ci sarà nemmeno la Champions League ad attendere il calciatore campano, il cui futuro resta un rebus.