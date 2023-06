Carolina Stramare, costume strettissimo: che fisico!

Carolina Stramare finalmente sfodera il suo miglior costume: fisico semplicemente da urlo!

Carolina Stramare è una delle modelle più sensuali in circolazione, una ragazza unica che ha ottenuto successo nel panorama nazionale e internazionale. La ligure si è distinta per un dettaglio particolare e non da poco.

Di quale particolarità si tratta? La ragazza genovese non è una qualsiasi, ma colei che nel 2019 riuscì a vincere il titolo di Miss Italia. Un traguardo storico e ricco di prestigio che ha permesso alla sua carriera di avere in piccolo vantaggio. Dopo aver raggiunto questo risultato, Carolina ha lavorato sodo per diventare modella prendendo parte a varie sfilate e raggiungendo standard fisici molto elevati, tipici di chi vuole intraprendere un percorso non proprio facile.

Ha vestito per vari brand e ha pubblicizzato una serie di prodotti utilizzando alla grande la sua immagine. Carolina Stramare è nata a Genova nel gennaio 1999 e sin da piccolina si distingueva dalle altre per la sua estetica. A 20 anni è arrivato il trionfo a Miss Italia, mentre due anni dopo la prima esperienza televisiva che gli ha cambiato la vita. Grazie al supporto di Enrico Papi, noto presentatore tv, riuscì a imporsi anche nel piccolo schermo.

Carolina Stramare: imbattibile in bikini

Il risultato in termini di share fu straordinario con la ragazza che giocò un ruolo di primo piano. Carolina – come sue altre coetanee e colleghe – usa moltissimo i social per motivi lavorativi, ma non solo. Instagram ad esempio è un ottimo modo per mettersi in posa prima delle sfilate vere e proprie. Conta per il momento 497mila followers, ossia seguaci che la seguono fedelmente in ogni suo passo giornaliero. Il numero è in costante crescendo ed il motivo è abbastanza chiaro.

Non ha mai nascosto di adorare l’estate e di apprezzarne gusti e sapori. Carolina, da genovese doc, adora il mare, le spiagge e gli scogli. Dunque, l’estate è la stagione perfetta per mettere in mostra le sue forme spaziali e tipicamente mediterranee che si sposano alla perfezione con i nostri paesaggi italiani.

Carolina in queste ore ha avuto la bella idea di ‘colpire a freddo‘ i suoi fans pubblicando una foto su Instagram che la vede vestita finalmente in bikini. Un bikini nero che si lega alla grande col colore dei capelli: la modella ha voluto scattare la foto su uno yacht, sotto un sole cocente e tipicamente estivo. Sotto lo scatto subito sono arrivati subito centinaia di commenti che hanno sottolineato per l’ennesima volta la bellezza tipicamente mediterranea di questa ragazza straordinaria.