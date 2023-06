Cairo, nuova ‘beffa’ all’Inter: 35 milioni di euro

Il Torino diventa sempre più bottega cara e dopo la bellissima, ultima stagione, Cairo vuole molti soldi per il calciatore.

Il Torino ha lavorato benissimo negli ultimi anni e spesso è riuscito a cedere calciatori pagati poco, ad un prezzo anche raddoppiato. I granata ne hanno scoperte molte di pedine poi diventate importanti altrove ed anche quest’anno starebbe pensando al grande colpo. Ovviamente nel senso che il club sarebbe pronto ad una grossa plusvalenza.

Il Torino ha chiuso l’annata nelle prime dieci posizioni, segno che l’annata è stata davvero buona e che ovviamente in rosa, ci sono diversi calciatori interessanti. Di nomi ne sono venuti fuori parecchi, ma uno in particolare potrebbe portare un bell’incasso al presidente, Urbano Cairo che già si sfrega le mani. E dire che era stato pagato davvero poco.

Adesso, il calciatore sembrerebbe interessare soprattutto all’Inter in Italia, ma purtroppo per i nerazzurri, non sono soltanto loro ad aver messo gli occhi su questa interessante promessa che oggi veste il granata. Infatti, sembrerebbe che su Perr Schuurs, difensore di 23 anni, all’occorrenza anche centrocampista, si starebbero attivando diverse società. Il Torino, lo ha individuato circa un anno fa prelevandolo dall’Ajax, da sempre una grandissima fucina di talenti, ed ora potrebbe cederlo dopo una sola stagione in Piemonte.

Cairo beffa di nuovo l’Inter: si chiude a 35 milioni

Figlio di un ex giocatore professionista di pallamano, Schuurs è diventato un interessante calciatore crescendo ed esordendo nel Fortuna Sittard, poi è passato allo Jong Ajax, per poi arrivare in prima squadra. Cairo, un anno fa lo ha pagato circa 10 milioni di euro ed ora, a distanza di dodici mesi, potrebbe rivenderlo a 35 milioni. Il Toro ha dalla sua, la forte richiesta per il difensore che ha già fatto esperienza in Serie A e 24 anni li compirà solo a novembre prossimo.

Avvisata quindi l’Inter che potrebbe riuscire a trattenere De Vrij, ma che comunque vedrà partire Skriniar. I nerazzurri potrebbero decidere di non escludere un investimento pur remunerativo e credere nell’olandese, oppure si arrenderanno per la richiesta così alta, lasciando partire Schuurs molto probabilmente per la Premier League.

Su di lui, secondo le ultime voci di calciomercato, ci sarebbero l’Aston Villa, il West Ham ed anche il Newcastle che l’anno prossimo tornerà in Champions League. Naturalmente, grazie alle sue ottime prestazioni, il ventitreenne è diventato subito un punto fermo della squadra di Ivan Jurić, collezionando 29 presenze in campionato.