Clamoroso Ibra, cambia tutto: doppia conferma UFFICIALE

Ibrahimovic è pronto ad una nuova avventura come calciatore. Il Milan ormai è il passato e lo saluterà oggi, mentre un nuovo futuro lo attende.

La rinascita del Milan, iniziata nel 2020 dopo un periodo di crisi e di magra, è incominciata proprio grazie al suo ritorno in pompa maglia. Zlatan Ibrahimovic è stato il faro dell’ascesa dei rossoneri ad altissimi livelli.

Un campione assoluto, ma anche un motivatore per un gruppo che circa tre anni fa non aveva più entusiasmo o obiettivi concreti. Ibra con la sua personalità da leader è stato dunque tra i fautori della rinascita milanista.Ora però la sua seconda avventura al Milan (la prima durò dal 2010 al 2012) sembra giunta al capolinea.

Il 41enne attaccante svedese quest’anno è rimasto ai box praticamente sempre, vittima di infortuni muscolari ripetuti che lo hanno escluso dal campo. La conferma ufficiale del suo addio è giunta proprio dal Milan stesso. Il club rossonero ha diramato un comunicato chiarendo il suo definitivo congedo, Ibra-Milan, la storia è finita. Ma le sorprese non sono finite qui.

Ibrahimovic lascia il Milan e il calcio, niente Monza per lui

Dunque Ibra dice addio alla squadra a cui forse è rimasto maggiormente legato. Dopo i rumors relativi ad un suo passaggio al Monza ora cambia tutto, Ibra ha spiazzato tutti. Si era paventato di un forte interesse del club brianzolo nei suoi confronti e lo stesso Adriano Galliani lo aveva sottolineato: l’ex ad del Milan e Berlusconi erano disposti a tutti per convincere Zlatan ma alla fine Ibra ha preso una decisione inaspettata.

Di recente il calciatore over-40 aveva ammesso di non avere alcun interesse ad appendere gli scarpini al chiodo, dichiarandosi pronto a nuove sfide. Nel post partita del match contro il Verona, ultima sfida di campionato per i rossoneri Zlatan ha salutato tutti ed ha detto addio al mondo del calcio.

Raffaele Palladino sognava di averlo a disposizione, ma le cose non andranno come previsto. L’attaccante rossonero, ormai ex, nella commozione generale ha salutato tutti ed ha dichiarato dopo un commovente commiato con il pubblico: “Lascio il calcio, è una giornata speciale per me. Neanche la società lo sapeva. È stata una carriera lunga e ne sono felice“.

42 anni da compiere, 32 trofei vinti in carriera, Zlatan Ibrahimovic dunque ha voglia di ripartire con un nuovo progetto. Stavolta però non nel mondo del calcio, nonostante gli apprezzamenti di Monza ed altri club stranieri. Ibra ripartirà da una nuova carriera mentre ha appeso ufficialmente gli scarpini al chiodo. È addio Milan, è addio al mondo del calcio.