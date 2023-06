Scelto il dopo Benzema: Real Madrid pronto al colpo da sogno

Svolta epocale in casa Real Madrid. Le Merengues hanno annunciato la separazione ufficiale con il Pallone d’Oro in carica: Karim Benzema.

Dopo quattordici anni con la maglia della Casablanca, Karim Benzema lascerà il Santiago Bernabeu. Calciatore e società, infatti, hanno deciso di interrompere il matrimonio e non rinnovare il contratto in scadenza alla fine del mese di giugno.

Finisce un’era, dunque, al Real Madrid anche se i Blancos vogliono ripartire sin da subito con un nuovo ciclo. Per questo gli uomini mercato delle Merengues stanno già monitorando la situazione per arrivare al più presto possibile al sostituto, evitando magari di scatenare un’asta per aggiudicarselo. La trattativa procede, al fascino di un club come il Real Madrid è sempre difficile resistere.

La notizia era nell’aria da diversi mesi e, nonostante le smentite di rito arrivate solo qualche settimana fa, adesso c’è anche il comunicato a confermarlo. Il Real Madrid e Karim Benzema si separeranno a fine giugno. Dopo 647 gettoni conditi da 353 gol, secondo marcatore all time del Real dietro solo a Cristiano Ronaldo, le strade del francese e della Casablanca si separeranno.

Real Madrid, saluta Benzema: il club inizia a muoversi per il nuovo attaccante

Per sostituire l’ex Olympique Lione la dirigenza del Real Madrid starebbe pensando ad un profilo che fa gola a tanti club in giro per l’Europa. Si tratta di Randal Kolo Muani, attaccante dell’Eintracht Francoforte.

Al suo primo anno in Bundesliga l’ex attaccante del Nantes ha avuto un rendimento ben al di sopra della media. Il suo score, infatti, recita 15 gol e 14 assist in 32 presenze di campionato, al quale si aggiungono i 2 gol siglati in Champions League e 6 in DFB Pokal.

Secondo quanto riportato da Marca, il calciatore sarebbe pronto a lasciare l’Eintracht dopo una sola stagione e il Real Madrid starebbe monitorando con attenzione la sua situazione. L’acquisto di Kolo Muani, dunque, continuerebbe la tradizione di attaccanti francesi al Real, creando una sorta di continuità con Benzema.

Restano ancora da sciogliere le incognite legate al futuro del Pallone d’Oro. Sul piatto ci sono diverse proposte. Un ritorno in Ligue 1, magari con la maglia del suo Olympique Lione; il trasferimento in un campionato esotico come l’Arabia Saudita o gli Stati Uniti; o la possibilità di essere ancora protagonista in un campionato di alto livello come la Serie A.