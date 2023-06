Ha già firmato con l’Inter: colpo Champions per Inzaghi

In casa Inter si programma la prossima stagione: è già tutto deciso, ecco il primo colpo per Simone Inzaghi

Settimane bollenti attendono l’Inter di Simone Inzaghi. L’attenzione è tutta rivolta alla super sfida contro il Manchester City che, tra meno di una settimana, potrebbe regalare un trionfo davvero importante ai nerazzurri.

La quarta Champions League, il sogno proibito per il gruppo di Inzaghi che proverà di tutto pur di superare Haaland e compagni. Ma intanto l’Inter è già proiettata al calciomercato estivo, alla prossima stagione che dovrà necessariamente vedere la ‘Beneamata’ lottare nuovamente per il vertice, anche in Italia. In tal senso, uno degli addii più pesanti per la squadra meneghina sarà sicuramente quello di Milan Skriniar che rischia di lasciare un vuoto difficile da colmare per la dirigenza nerazzurra.

Tuttavia, da questo punto di vista, l’Inter ha già fatto importanti passi avanti arrivando praticamente a chiudere uno dei colpi più importanti e convenienti dell’estate. Dalla Spagna la notizia che farà felici i tifosi nerazzurri. Il mercato dell’Inter è, indirettamente, pronto ad intrecciarsi nelle prossime settimane con quello del Real Madrid. Perchè i ‘Blancos’ sono pronti ad una vera e propria rivoluzione che potrebbe far felice proprio la società nerazzurra.

Nacho all’Inter, affare fatto: i dettagli

Chi pare orientato a cambiare aria, è una decisione virtualmente ufficiale, sarà il centrale spagnolo Nacho. Dopo oltre vent’anni con la casacca delle ‘Merengues’ sulle spalle, il polivalente difensore ha già deciso di dire addio. Nonostante, come riportato da ‘Cadena Ser’, Carlo Ancelotti lo abbia convocato nei suoi uffici per convincerlo a rimanere al Real Madrid.

Nacho ha già comunicato la sua decisione di lasciare per vestire, in Serie A, la maglia dell’Inter. Nonostante diverse proposte anche dalla MLS, Nacho approderà molto presto alla corte di Simone Inzaghi. I dettagli, sono chiari: i ‘Blancos’ gli hanno offerto solo un anno di contratto che non ha soddisfatto il giocatore, accontentato invece dai nerazzurri. Marotta ha messo sul tavolo una proposta triennale, fino al 30 giugno 2026, in seguito alla quale Nacho (che avrebbe 36 anni) dovrebbe appendere gli scarpini al chiodo.

A Milano il difensore centrale, schierabile anche da terzino, potrebbe trovare sicuramente più spazio rispetto alla grande concorrenza prospettata in quel di Madrid. Il classe ’90, dunque, dopo un’intera vita al servizio delle ‘Merengues’ ha scelto l’Inter. Il suo percorso, in Serie A, è pronto a cominciare dal prossimo 1 luglio. In questa sua ultima stagione con il Real Madrid, Nacho ha collezionato 43 presenze con 1 gol ed 1 assist vincente all’attivo.