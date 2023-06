Calciomercato: doppio affare, comprano Samardzic e Lovric

Ad Udine si sono messi in luce due giocatori rivelazione, come Samardzic e Lovric: addio immediato, pronti per le big della Serie A

Una crescita costante in un ambiente molto familiare. In questa stagione si sono messi in luce due giovani calciatori dell’Udinese, Lazar Samardzic e Sandi Lovric, pronti a fare subito le valigie in estate per un progetto entusiasmante.

L’Udinese ha vissuto una stagione dai due volti. Un inizio spumeggiante facendo subito sognare i tifosi bianconeri con vittorie da urlo anche contro le big della Serie A, ma nelle ultime settimane sono arrivate diverse sconfitte di fila. Sottil continuerà il percorso di crescita alla guida del club friulano che potrebbe così vendere i suoi oggetti pregiati. In pole verso l’addio ci sarebbero Samardzic e Lovric che avranno così tanto mercato a partire dai primissimi giorni di giugno.

Il giovane centrocampista serbo, classe 2002, si è ritagliato uno spazio importante durante la stagione segnando gol decisivi contro le big della Serie A. Lovric è stato fin da subito uno dei titolarissimi di Sottil offrendo maggiore dinamismo e tanta qualità nelle due fasi di gioco.

Calciomercato Serie A, tutti pazzi per Samardzic e Lovric

I migliori club del campionato italiano si sono già messi in moto per avere la meglio sui due centrocampisti dell’Udinese. Il club friulano ha dimostrato in questi lunghi anni di lavorare alla grande con giovani talenti che poi sono diventati grandi altrove giocando in competizioni internazionali.

Dalla Juventus al Napoli passando per Inter e Milan: tutte le big della Serie A stanno monitorando attentamente la situazione dei due giovani centrocampisti dell’Udinese. Samardzic è stato accostato con insistenza al club di De Laurentiis che potrebbe dire addio in estate a diversi top player. Anche la società rossonera è molto attiva fin dai primi giorni di giugno per poter ambire a nuovi traguardi in vista della prossima stagione. Così come la Juventus che dovrà puntare su profili low cost per abbassare il monte ingaggi dicendo addio a divers big bianconeri. A Torino c’è aria di rivoluzione: Lovric e Samardzic potrebbero continuare a vestire questi colori, da un’altra parte.

I nerazzurri, invece, si muoveranno dopo la finale avvincente di Champions League in programma il 10 giugno contro il Manchester City. Ora c’è un obiettivo da portare a casa, ma l’ostacolo resta la corazzata guidata da Pep Guardiola, vittorioso anche in FA Cup contro lo United.