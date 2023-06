Svolta Inter, cessione ad un miliardario: Zhang dice sì

In casa Inter sarebbe ad un passo la clamorosa svolta, Steven Zhang sembrerebbe pronto a dire di sì circa la cessione ad un miliardario.

Tale indiscrezione sta circolando in modo insistente nelle ultime ore, tanto da far pensare ad un cambio di proprietà imminente per lo storico club, ecco qual è la situazione ad oggi e cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi.

Era il giugno del 2016 quando la famiglia Zhang decise di rilevare le quote dell’Inter da Erick Thohir, con l’obiettivo di riportare in alto la squadra meneghina dopo stagioni difficili, anche se i primi anni non sono stati semplici.

Nel 2020, il secondo posto in campionato ed in Europa League testimoniava un livello competitivo ritrovato, ma i nerazzurri dovettero aspettare un ulteriore anno per vedere qualche trionfo, con lo scudetto vinto, alla cui guida vi era Antonio Conte. Il suo successore, vale a dire Simone Inzaghi, ha poi portato in dote nella sua gestione 2 Coppe Italia ed altrettante Supercoppe nazionali.

Anche se con l’ultimo tecnico è mancato il tricolore, il rendimento della Beneamata nelle coppe è stato a dir poco lusinghiero, anche al di fuori dei proprio confini, vista la finale di Champions League colta, a 13 anni di distanza dall’ultima volta. Ora, sabato prossimo, il club nerazzurro affronterà una delle sfide più importanti della sua storia.

Ultim’ora Inter: club ad un miliardario

Appuntamento con la finalissima il prossimo 10 giugno ad Istanbul, quando l’Inter affronterà una corazzata come il Manchester City, ma nel frattempo si discute del futuro societario ed a breve potrebbero esserci delle novità importanti. Nonostante i recenti risultati si siano dimostrati positivi, la società nerazzurra ha dovuto affrontare diverse difficoltà.

La proprietà cinese è alle prese con un’emergenza finanziaria e per questo motivo negli ultimi mesi si è parlato ad una possibile cessione. A sostenere tale tesi ci avrebbe pensato l’agenzia di stampa britannica Reuters, la quale ha diffuso l’interesse per il club nerazzurro da parte di Thomas Ziliacus, imprenditore e filantropo finlandese. Lo stesso uomo, mediante i social, ha fatto complimenti all’Inter e a Zhang e non ha smentito questa tesi.

Un’offerta sarebbe arrivata tramite la sua società, vale a dire la XXI Century Capital, in passato interessata al Manchester United, e con forti intenzioni di investire nel calcio europeo. Da questo punto di vista, l’Inter potrebbe rappresentare una destinazione gradita, ed in estate sarebbero attesi sviluppi su una possibile trattativa con gli attuali consiglieri interisti, ma prima vi è una Champions da conquistare, poi si penserà al futuro del club.