Inter: colpo a sorpresa, Marotta lo prende dal Real

L’Inter in questo calciomercato potrebbe piazzare un colpo importante: Marotta è pronto a prenderlo dal Real Madrid.

Con la Champions League ormai conquistata e in attesa della finale di Istanbul, in casa Inter si guarda con attenzione al futuro e un colpo potrebbe essere piazzato addirittura dal Real Madrid.

Secondo quanto riferito da Cadena Cope, Marotta in questa sessione di calciomercato segue da molto vicino un calciatore del Real Madrid e si attendono sviluppi a breve. Si tratta sicuramente di una possibilità importante considerando sia la qualità del calciatore che la necessità da parte di nerazzurri di dover alzare obbligatoriamente la qualità per poter continuare ad essere competitivi.

Calciomercato Inter: Marotta scatenato, arriva dal Real Madrid

In casa Inter si guarda con molta fiducia alla prossima stagione. Quanto fatto in questa ha permesso ai nerazzurri di guardare con attenzione a luglio e per questo motivo sono diversi i giocatori che dovranno essere acquistati da Marotta per alzare il livello della rosa e naturalmente consentire a Simone Inzaghi di poter avere a disposizione sicuramente una qualità superiore rispetto a questa stagione e magari ottenere dei risultati importanti anche in Serie A e non solo in Europa.

Stando alle ultime indiscrezioni, tra gli obiettivi di calciomercato dell’Inter c’è anche Dani Ceballos, in scadenza con il Real Madrid. Marotta segue da vicino questa possibilità, ma il calciatore ha dato la precedenza ai madrileni. L’ipotesi che continua ad essere probabile è quella di un prolungamento con il club di Ancelotti, ma non possiamo escludere una fumata bianca considerando anche il fatto che per il momento il rinnovo non c’è.

L’Inter segue da molto vicino la situazione e potrebbe comunque affondare il colpo per regalare a Inzaghi un giocatore di assoluta qualità. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte del calciatore. La speranza da parte dei nerazzurri è quella di una fumata bianca.

