Spalletti sorprende Vieri e Cassano: cos’è successo

Che sorpresa quella fatta da Luciano Spalletti ai protagonisti della Bobo TV. Una apparizione che ha fatto scattare grande entusiasmo.

Il campionato del Napoli rimarrà sicuramente nella storia del calcio italiano e della società campana. Mai nella sua lunga esistenza la squadra azzurra aveva dominato così in lungo ed in largo un intero campionato di Serie A.

Scudetto più che meritato per Luciano Spalletti ed i suoi, vinto con largo anticipo, anche nonostante la flessione accusata in primavera dovuta a ovvi e innegabili cali fisiologici ed atletici. Insomma, il Napoli ha dominato la stagione calcistica ed ora si sta godendo l’affetto della sua gente.

Domenica 4 giugno sarà il giorno della grande festa a Napoli, che chiuderà l’annata giocando in casa contro la Sampdoria. In città è stata organizzata una serata da urlo, con tanto di celebrazioni, concerti, pazzia generale per rendere unico il traguardo conquistato da Osimhen e compagni.

Spalletti a sorpresa alla Bobo TV: colpo di scena per il pubblico di Napoli

Una piccola festa anche per Luciano Spalletti nella serata di venerdì 2 giugno. Infatti l’allenatore campione d’Italia in carico ha fatto una vera e propria sorpresa generale alla Bobo TV. Stiamo parlando della trasmissione ideata da Christian Vieri e molto seguita su Twitch, una trasmissione inerente al mondo del pallone. Ma Spalletti non è apparso in webcam, bensì nell’evento serale al Teatro Troisi di Napoli. Una serata che ha visto la presenza di Vieri, Cassano, Ventola e Adani, ex calciatori ed ora opinionisti della trasmissione, stavolta però a parlare dal vivo e rispondere alle curiosità dei presenti.

Spalletti ha fatto la sua apparizione sorprendente, scatenando la reazione entusiastica del pubblico. Vieri lo ha annunciato come il numero 1 d’Italia. Una volta salito sul palco del teatro, Spalletti ha ricevuto le urla di gioia e di approvazione del pubblico, interamente di fede azzurra, acclamato all’urlo “Mister, Mister!”.

Un ottimo rapporto c’è tra mister Spalletti ed i protagonisti della Bobo TV, come ammesso dallo stesso allenatore toscano: “Sono degli amici, da sempre, ci stimiamo da quando ci siamo conosciuti“. Poi, dando appuntamento a tutti al Maradona per festeggiare lo Scudetto all’ultima di campionato, il tecnico ha ringraziato l’appoggio dei tifosi: “Siete stati incredibili, non solo per la festa organizzata. Ma anche perché avete aperto la città a chi voleva vedere e celebrare, con una normalità e disponibilità incredibile”.

Nessun accenno sul suo futuro, anche se Spalletti, come confermato anche dal patron azzurro De Laurentiis, sembra pronto a prendersi un anno di riposo dopo aver portato in gloria il suo Napoli.