Barbara Prezia, maglia bianca bagnata e niente intimo

La bella modella italo-albanese Barbara Prezia si mette in mostra sui social, in tenuta e posa assolutamente accattivante e sensuale.

Barbara Prezia è uno dei volti nuovi della televisione italiana. Grazie alla sua esperienza recente all’edizione 2023 di Pechino Express sta cercando di farsi conoscere ed apprezzare dal grande pubblico, anche se le sue soddisfazioni già le ha trovate altrove.

Ovvero nel mondo dei social network e della moda, dove la bella Barbara lavora oramai da anni. La ragazza, di chiare origini albanesi, è infatti una influencer molto ricercata, oltre ad essere anche una top model che sponsorizza e presta il volto a moltissimi brand di vestiario e make-up.

Durante il reality show di Sky, Barbara Prezia è arrivata al terzo posto in coppia con l’amica Carolina Stramare, ovvero Miss Italia 2019. Le due, denominate “Le Mediterranee” hanno dimostrato grinta da vendere e spirito di sacrificio, oltre ad essere senza dubbio la coppia più hot e sensuale del gioco.

Pose hot per Barbara Prezia, tra maglietta bianca e mutandoni

Coraggiosa, ironica e bellissima. Barbara Prezia ha ottenuto riscontri molto positivi dopo la fine della trasmissione Pechino Express. Una possibile rampa di lancio per la sua carriera, passando magari sempre dal successo nel mondo della moda.

Barbara sta ottenendo parecchi riscontri sul suo profilo personale di Instagram. Sono più di 67 mila i follower della modella, che può essere considerata una vera e propria portabandiera della bellezza mediterranea. Capelli ed occhi scuri, lineamenti delicati e sguardo profondo, il tutto avvalorato anche da un fisico letteralmente perfetto.

L’ultimo scatto, o meglio una serie di foto pubblicate da poco su Instagram, la ritraggono in una posa tanto naturale quanto sensuale ed attraente. La Prezia si è mostrata in maglietta bianca, piuttosto bagnata, e mutandoni quasi maschili ma senza nessun ulteriore intimo sotto. Uno scatto accattivante che alimenterà la fantasia di tutti i suoi fan.

Nata nel 1991 in Albania, Barbara Prezia (in realtà il cognome si dovrebbe scrivere Prezja) è cresciuta a Ravenna dove ha cominciato a sfilare come modella. Divenuta testimonial per importanti marchi di abbigliamento, l’italo-albanese ha vinto anche il titolo di Miss Eva 3000.

Da qualche anno vive a Milano, dove sta prendendo lezioni di canto e chitarra per maturare il sogno di lavorare anche nel mondo della musica. Si sa poco invece della sua vita sentimentale, visto che la bella Barbara è molto riservata e sui social non dà segni di rapporti intimi con altre persone.